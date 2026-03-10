我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市7日晚間發生楊姓男子涉嫌毒駕，追撞李姓女子傷重送醫不治的車禍！市長陳其邁繼日前發文請立法院檢討刑度，今(10)日再次表示，已要求針對個案，警察局要全力的配合地檢署強力的偵查，完整的蒐集證據，做為未來在法院審理的相關參考。並再次呼籲司法單位，盼體認社會共識、對毒駕從重量刑。楊姓男子7日晚間駕車在高市中安路高速追撞兩機車，造成李姓女子傷重不治；警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，快篩呈陽性，證實毒駕釀禍，楊男遭羈押；死者家屬哀痛要求市長陳其邁正視，陳其邁在臉書回應，「毒駕不能容忍」，高市警局昨晚起一連規畫3天「專案取締」勤務。陳其邁表示，毒駕危及到公共安全，是社會無法容忍的事情。我也要求針對個案，警察局要全力的配合地檢署強力的偵查，完整的蒐集證據，做為未來在法院審理的相關參考。也希望司法的調查跟審理過程，能夠體認到社會對於毒駕無法接受的這個共識，能夠從重量刑，以遏不法。陳其邁也希望說在社會多起的不管是毒駕案件，或其它的毒品犯罪，在相關的刑法以及法規的修正，立法院也能夠從重修法，儘速完成修法。