WBC經典賽「全員都勝利」？球迷揭唯一受傷是他們

▲經典賽在日本東京的賽事，中華隊首戰將對上澳洲隊（如圖），雙方都已到現場練習。（圖／記者葉政勳攝）

澳洲隊晉級8強本來有望！2度因觸身球、近身球惹議

▲陳傑憲（左）在經典賽對澳洲第6局中，被澳洲投手的觸身球打中左手手指。（圖／記者葉政勳攝）

▲澳洲左投甘迺迪（Jon Kennedy）1出局後面對大谷翔平，先投出頭部近身球，隨後又攻擊膝蓋位置，大谷翔平急忙閃躲後，怒視甘迺迪，全場也一片譁然。（圖／美聯社／達志影像）

▲澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對日職跟美職體系都很熟悉，且擅用情蒐數據資料下決策。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽將進入尾聲，已確定日本、韓國將晉級8強，中華隊雖然戰績打成2勝2敗，但最終輸在失分率上無緣晉級。不過就有球迷提到，一名網友在Threads發文，盤點本屆WBC經典賽C組預賽各國都是贏家，表示「我們贏韓國開心，捷克公費出國玩開心，韓國晉級開心」，而日本隊今日對上捷克，若再贏就拿下預賽全勝紀錄，不過他話鋒一轉點名澳洲，「看起來C組受傷的只有澳洲了」。貼文曝光後，隨即引來球迷認同留言，「澳洲開高走低，搞丟了，我們至少是被血洗後，浴血奮戰，浴火重生」、「澳洲是自己搞沒的沒話說，但澳洲這屆真的很強」、「澳洲真的把到手的八強門票親手送掉」、「澳洲真的最慘，差點贏日本，搞到最後沒晉級」、「澳洲三分就能贏，到後段才在推進」。回顧澳洲隊在本屆經典賽戰績，第一戰以3比0完封中華隊，但後續接連，接著以5：1打贏捷克，對上強勁對手日本僅以3：4，一分之差落敗。昨日面對韓國隊，澳洲隊只要贏球或拿超過3分，加上韓國沒拿到5分以上就會晉級，結果最終卻已2：7落敗，9局時則因游擊手致命失誤失去關鍵1分，逃不過被淘汰的命運。不過澳洲隊在經典賽中，曾因「觸身球」、「近身球」等問題登上媒體報導，先是對上中華隊，六局擊中中華隊陳傑憲導致其手指骨裂；對上日本隊時，則在七局下面對大谷翔平，連續投出2顆危險近身球，大谷翔平快速閃過，並對澳洲隊左投甘迺迪（Jon Kennedy）露出憤怒表情，相關畫面也都在網路上瘋傳。但也有人強調本屆澳洲隊並不弱，先是澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對日職跟美職體系都很熟悉，且擅用情蒐數據資料下決策，還具備多位大聯盟（MLB）資歷的球員，實力完全不容小覷。