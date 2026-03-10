我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方發現陳男生前曾聯繫蘇姓女藥頭，台北地檢署今（10日）起訴蘇女在內一共3人。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區永吉路的一處豪宅去（2025）年10月25日傳出一起雙屍命案，人稱「粉盒大王」其兒子37歲陳姓男子被發現和25歲曾姓女子陳屍於客廳沙發前，兩人已明顯死亡。除了沙發小茶几及曾女口鼻留有白色粉末外，兩人體內均有多種毒品成分，研判為吸毒過量加上藥物交互作用致死。警方進一步追查，發現陳男生前曾聯繫同為富二代的女藥頭蘇姓女子。台北地檢署今（10日）偵結，依違反毒品危害防制條例、藥事法等罪起訴蘇女、鍾男、謝男3人。回顧這起案件，陳男父親於案發前一天和兒子相約吃飯，卻遲遲等不到兒子回應，驚覺有異後會同警方至陳男住處持鑰匙開門，發現陳男、曾女兩人交纏陳屍在沙發前。陳男過去有毒品前科，生前經友人介紹認識曾在海外留學、同為富二代的曾姓女子，再透過蘇女介紹認識在汽車旅館兼職的鍾姓男子。陳男於22日曾傳訊息詢問蘇女是否有毒品可購買，並由蘇女的同居男友謝男將毒品運送至陳男家中。24日陳男再度向蘇女購買毒品，由鍾男於信義區和陳男面交，面交內容物包括GBL（G水）、K他命以及搖頭丸等。直至案發當日，警方在現場發現大量、多種毒品。台北地檢署今（10日）偵結，認定蘇女與謝男涉嫌轉讓第三級毒品及禁偽藥，其中蘇女另涉持有第二、三級毒品。另外，鍾男則涉犯販賣禁偽藥，以及販賣與持有第二、三級毒品。全案依違反《毒品危害防制條例》及《藥事法》等罪嫌，將3人依法提起公訴。