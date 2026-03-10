我是廣告 請繼續往下閱讀

重電大廠華城電機公布2025年財報，去年歸屬母公司業主獲利新台幣44.19億元，年增3.1%，創歷史新高，每股基本純益13.99元。華城董事會決議擬配發每股股利12元，其中每股配息11元，盈餘轉增資配股1元。華城去年合併營收244.23億元，年增20.89%，創歷史新高，去年合併毛利率達40.48%，首次突破4成，創歷年新高，去年代表本業的營業利益52.27億元，也創歷史新高。華城去年第4季單季營收80.96億元，季增38.8%，創單季新高，單季毛利率42.2%，也創單季新高，去年第4季稅後獲利16.78億元，寫單季新猷，單季每股純益5.31元。華城總經理許逸德表示，去年營收、獲利均創歷史新高，惟因股本膨脹因素，加上與分攤部分對等關稅成本，去年EPS未能續創新高；若還原為去年膨脹前股本計算，EPS達15元再寫新高。展望今年營運，華城先前評估，今年外銷占整體業績比重目標升至60%，人工智慧（AI）資料中心整體電力變壓器在手訂單規模，超過新台幣140億元，預估今年AI資料中心訂單規模占整體訂單規模比重，可超過20%。華城表示，持續受惠台電強韌電網計畫、美國電力基礎建設等外銷市場拉貨，在AI資料中心布局成果顯現。許逸德指出，華城2026、2027年訂單滿載，目前接單以2028年出貨為主，部分訂單看到2029年。其中AI資料中心累積訂單150億元，德州星際之門第一期20億元電力級變壓器訂單，去年部分出貨，剩下會在今年悉數出貨，今年AI資料中心營收占比逾10％，外銷首度超過60％，今年營收及獲利持續成長。華城9日董事會通過股利政策提案，擬配發現金股息11元、股票股利1元，股利合計每股12元創新高，股利股息配發率85.78％。6月12日股東會將全面改選董事。