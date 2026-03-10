我是廣告 請繼續往下閱讀

美光被踢出局了？外媒報導，輝達的下一代AI加速晶片Vera Rubin計劃於今年下半年發表，而Vera Rubin的HBM4主要供應鏈由三星電子及SK海力士所拿下，然而全球第三大記憶體廠美光卻並未出現在供應鏈名單中，已被排除在外，外界解讀韓國記憶體廠商在HBM4的核心性能被獲得技術實力的認可。韓國媒體《Insight》報導，預計美光將為針對AI推論的中階加速器（如Rubin CPX）供應HBM4，而非供應給Vera Rubin本身。報導指出，選定三星與SK海力士作為獨有的HBM4供應商，顯示出兩者在性能與良率上能滿足輝達的要求。此外，三星與SK海力士成為輝達「怪獸級AI晶片」的核心，美光這次卻出局，自2022年AI時代開啟以來，輝達一直是決定記憶體半導體企業命運的公司。進入HBM供應鏈的企業成為AI產業的核心參與者，反之則地位下降。三星就是一個典型例子，三星半導體曾因HBM3供應延遲而面臨長達兩年的危機，直到去年9月三星通過輝達的12層HBM3E資格測試後，危機感才得以緩解。報導認為，在此背景下，報導指出，現階段Vera Rubin HBM4的分配量與定價還尚未敲定。部分專家分析，雖然SK海力士今年將在包括HBM3E在內的輝達總出貨量中佔半數以上，但三星近期表達了強烈信心，稱其今年的HBM營收將達到去年的三倍。輝達執行長黃仁勳近期在美國矽谷與SK海力士工程師會面以鼓勵HBM4開發，也被解讀為制衡三星日益增長的議價能力的舉動。一名產業專家表示，三星握有HBM4、通用型DRAM等多項產品，這讓它在與輝達的談判中擁有更多樣化的籌碼。Vera Rubin預計將於3月16日舉行的輝達GTC 2026開發者大會上首次亮相。雖然尚未公布正式上市日期，但預計於今年下半年發布。輝達正全力投入，力求讓Vera Rubin的性能達到前代的五倍以上，以徹底甩開AMD（超微）與博通（Broadcom）等競爭對手。全球超過80家合作夥伴正與輝達合作，共同支持這款「怪獸級AI加速器」的推出。不過，業界也預期，儘管如此，美光並未完全退出HBM4的版圖，美光可能為 Rubin CPX等定位AI推論市場的中階加速器提供HBM4，而最高階的Vera Rubin AI加速器，則可能主要由三星和SK海力士供貨。