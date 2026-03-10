我是廣告 請繼續往下閱讀

其實關鍵還是澳洲能不能再得分啊！他趕快下去減少韓國隊在過程有傷兵、保持投手的熱度，然後封鎖澳洲的攻勢，快速抓掉三出局，即便是8：2、9：2、10：2，都是韓國晉級好嗎？」

▲韓國主砲文保景最後打席消極出棒、3球遭三振行徑也遭到台灣球迷撻伐，但真相是「韓國即便多得分也不會影響結果」，除非提前扣倒澳洲。（圖／記者葉政勳攝）

一堆人被神秘「8：3」搞混！韓國晉級關鍵已不在「文保景拿不拿分」

如果9局下澳洲隊能打下1分，讓比數變成7：3的話，那麼韓國隊就會直接淘汰，中華隊則會跟澳洲再往下比「自責失分率」，但因為第一局我們遭到澳洲完封，其實對我們來說，也不一定有利。

只要不要提前扣倒澳洲，到達12：2的情況，文保景再多拿1分、2分，例如比數變成8：2、9：2、10：2等，全部都還是韓國隊晉級

▲文保景假三振爭議，即便積極進攻再拿分，只要澳洲隊沒有拿下第3分，中華隊都是無望晉級。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

文保景不出棒遭三振！體育粉專曝光原因：控分真的想太多了

韓國只是按照晉級規則來玩而已，因為韓國不管是得7分、8分都是晉級，反觀韓國投手只要再掉1分就是淘汰

以韓國打者的視角，既然第8分無關晉級，那就趕緊讓熱好的投手上來就好，不要再花時間打擊，反而導致投手涼掉，這邏輯應該是很直觀的呀！