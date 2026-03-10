2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事結果已經出爐，最終由日本以及韓國挺進8強，中華隊可惜以2勝2敗以失分率無緣晉級。其中在昨天的韓澳大戰，最受討論的就是9局上韓國第五棒打擊「文保景」上場時，直接站著不動遭到三振，讓韓國隊停在7分，接著就換澳洲進攻，結果文保景這舉動遭到許多台灣球迷出征，認為違反運動家精神，沒有全力以赴，但其實即便韓國隊再多得分，只要不提前結束比賽、守好澳洲9局下進攻，韓國隊其實都可以穩穩的晉級8強。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「文保景的假三振完全正確，到底球迷在激動什麼，他們就算再多得分，其實關鍵還是澳洲能不能再得分啊！他趕快下去減少韓國隊在過程有傷兵、保持投手的熱度，然後封鎖澳洲的攻勢，快速抓掉三出局，即便是8：2、9：2、10：2，都是韓國晉級好嗎？」
貼文曝光後，不少球迷紛紛回應「真的....去出征的球迷真的讓人感到丟臉」、「對！他們多得分根本不會怎樣，最主要是趕快讓投手火熱手感上陣，也防止繼續打有傷兵出現」、「其實最後的關鍵是澳洲，根本不是韓國要不要再得分根本沒差」、「中華隊失7分，當時7:2，澳洲隊失7分，韓國隊也失7分，關鍵是澳洲要再拿1分啊！怎會去罵文保景真的不懂」、「糗到爆，結果就算文保景繼續拿分，只要守住9局下還是韓國贏啊，那些出征的台灣球迷很尷尬耶」！
一堆人被神秘「8：3」搞混！韓國晉級關鍵已不在「文保景拿不拿分」
然而文保景的行為，之所以會引起廣大台灣球迷不滿，就是因為在韓澳戰賽前，社群平台上瘋傳「8：3」中華隊晉級比數，但這個比數是中華隊確定會晉級的低標，比起韓國隊已經達標7分的狀況下，更看重的的是澳洲隊是否可以打下第3分，讓韓國隊的失分率變成8分（對我們已失5分），如果9局下澳洲隊能打下1分，讓比數變成7：3的話，那麼韓國隊就會直接淘汰，中華隊則會跟澳洲再往下比「自責失分率」，但因為第一局我們遭到澳洲完封，其實對我們來說，也不一定有利。
那麼打擊火燙的文保景如果繼續幫助韓國得分會如何？其實根本不會發生任何改變，只要不要提前扣倒澳洲，到達12：2的情況，文保景再多拿1分、2分，例如比數變成8：2、9：2、10：2等，全部都還是韓國隊晉級，因為韓國直接把澳洲判出局，加上第一場中華隊對上澳洲沒有守到9局下，少了3個出局數，因此即便失分都是7分，韓國因為有57個出局數（台韓戰30+韓澳戰27）多於中華隊54個出局數（台韓戰30+台澳戰24），失分率還是比我們低，最終還是韓國隊會晉級8強。
在這場賽事規則下，也有許多理性球迷講出公道話認為，與其要求韓國隊打出第8分幫我們淘汰澳洲；又要澳洲打出第3分淘汰韓國，不如我們自己勝場+1正氣晉級，而不是檢討別人如何運用賽制戰術確保自己國家能晉級，出征的行為大可不必。
文保景不出棒遭三振！體育粉專曝光原因：控分真的想太多了
體育粉專「宇宙邦迷因」也在韓澳大戰結束後發文表示：「老實說，我不覺得這是什麼刻意控分，韓國只是按照晉級規則來玩而已，因為韓國不管是得7分、8分都是晉級，反觀韓國投手只要再掉1分就是淘汰，在已經拿下7分時，打者的任務已經完成，現在最重要的是投手。」
「宇宙邦迷因」強調：「以韓國打者的視角，既然第8分無關晉級，那就趕緊讓熱好的投手上來就好，不要再花時間打擊，反而導致投手涼掉，這邏輯應該是很直觀的呀！很多人說韓國故意控分搞我們，我只能說，別想太多了，人家根本沒必要也沒道理這樣幹，韓國整場都只關心自己能否晉級而已。」
