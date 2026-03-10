我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕將於明天訪美11天，並定調深化城市交流、關心僑胞及鞏固增進台美情誼等「3大任務」，但外界擔心國民黨擋軍購，美方恐「不會給她好臉色看」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則挖苦，盧市府說法一變再變，企圖將行程包裝成「總統級面試」，但拿不到國民黨黨權背書，又無中央外交實質權力，回國後可能又有一套新說法。盧秀燕即將赴美訪問，外界認為國民黨先前阻擋軍購特別條例，美國不會給盧秀燕好臉色看，國民黨文傳會副主委尹乃菁今（10）上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問指出，中市府團隊會做很好的安排，且黨主席鄭麗文已指示國民黨駐美代表，盡全力提供盧秀燕完整且必要的協助，因此「實際安排不會像外界悲觀。」盧秀燕上午主持出國前最後一次市政會議，媒體問她，外界解讀這次訪美已提升至「國家層級」，盧秀燕僅微笑點頭致意，未多作回應。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻指出，回顧近期市府釋出的訊息，從2月25日聲稱盧秀燕赴美是要溝通、化解國民黨的「疑美論」；到3月8日放風向，稱議題將擴大至能源穩定、區域安全與全球貿易；到了昨天正式公布，又把主軸拉回「城市交流」與「關心僑胞」，不再提及要向美方表達支持軍購。這種反覆的論述，證明盧秀燕既無國民黨黨權背書、又無中央外交實質權力，只能不斷變換說法提高此行重要性。周永鴻指出，盧秀燕宣稱要為國家爭取權益，探討區域安全與全球貿易，但諸如軍購、關稅及台美經貿協定等重大議題，皆屬中央政府行政權限，絕非單一地方首長能插手或承諾。盧秀燕面對外界疑問，以「每位國民都應為國家盡一份心力」作為理由，邏輯非常奇怪且牽強。周永鴻認為，盧秀燕說法一變再變，用空泛的詞彙，掩飾自己缺乏實質外交權限的說詞，美方自然看在眼裡。盧秀燕回國後為了自己的政治聲量，恐怕又會端出另一套全新的「說法」。