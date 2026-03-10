我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁追思會今天上午9點在第二殯儀館舉行，李李仁與陶晶瑩、張宇、Ella等人都當場致意。（圖／記者邱曾其攝）

袁惟仁的兒子袁義唸信道別 鞠躬致謝到場親友

「小胖老師」袁惟仁2月2日離世，享年57歲，今（10）日上午9點在台北第二殯儀館舉辦追思會，會場中央擺放袁惟仁生前彈著吉他的遺照，一雙兒女袁義與袁融一早身穿全黑衣褲現身送別父親，袁義拿著手機唸出準備好的話，「相信爸爸今天看到大家，也會很感動。」最後深深一鞠躬謝謝大家前來送行。追思會現場最讓人動容的一幕，是袁惟仁的兒子袁義，他拿著手機準備好唸出想說的話，「相信爸爸今天看到大家，也會很感動。」一字一句慢慢唸出來，講完後深深鞠躬向現場來賓致意，妹妹袁融則靜靜站在一旁。會場螢幕也同步播放袁惟仁過去在舞台上表演、上節目的畫面，熟悉的音樂與身影，讓不少到場親友紅了眼眶。袁義也說說：「謝謝你們曾經走進他的生命裡。」他也特別向家人致謝，「我想向奶奶、姑姑、袁融說謝謝，也謝謝各位，不管你們是不是因為音樂領域認識到他的」。場外也擺滿來自各界的花籃，包括林俊傑以及文化部長李遠、S.H.E、李翊君、游鴻明、黃韻玲等人的奉花芳名錄，音樂圈與演藝圈好友紛紛到場送行。今早不少藝人也陸續抵達靈堂致意，9點12分李李仁與陶晶瑩一同到場，9點20分張宇雙手合十進場致意，之後游鴻明、黃韻玲、Ella、陳建寧、楊貴媚、康康、孫盛希、陸元琪、巫啓賢等人也陸續現身。張宇還停在名冊前看了一會兒，現場氣氛莊重安靜，眾人用各自的方式送別這位陪伴華語樂壇多年的音樂人。