中國紅棗驗出農藥不符規定 須退運銷毀

食藥署今（10）日公布最新邊境查驗不合格名單。其中知名餐飲、號稱「全球最好吃薯條」的Potato Corner自菲律賓進口的「紙碗」檢出紙類螢光增白劑，因不得檢出，邊境依規定退運或銷毀。另外，輸入業者「大廟口食品中國進口的紅棗因檢出殘留農藥不符規定，邊境須退運或銷毀。食藥署今公布最新邊境查驗不合格品項，包括日本進口鮮草莓、印度進口香芹子、泰國進口蘆筍、中國進口紅棗等皆有農藥殘留含量不符規定；印尼進口冷凍石斑片、澳大利亞進口水晶蟹等，有重金屬含量不符規定，皆須依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，此次有1批由號稱「全球最好吃薯條」的Potato Corner代理商「富錦樹文創科技股份有限公司」自菲律賓進口報驗的紙碗，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出，總計560公斤、8萬個須退運或銷毀。因為「富錦樹文創科技股份有限公司」過去半年為第一批檢出，在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。而菲律賓則維持一般查驗。另外，由輸入業者「大廟口食品有限公司」報驗的中國紅棗，則是檢出殘留農藥三氯松0.4 ppm及二氯松13.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑三氯松以檢測方法的定量極限0.05 ppm為法規容許值；殺蟲劑二氯松於紅棗為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05 ppm，此批中國進口紅棗共5100公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「大廟口食品有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。