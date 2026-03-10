我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Energy因閃兵風波團體活動全暫停。（圖／記者吳翊緁攝）

台灣男子天團Energy復出後隨即陷入閃兵風暴，形象大受打擊，團體中唯一有當兵的阿弟（蕭景鴻）也只能認命回去拍八點檔，擁有好歌喉的他，當初為了回歸團體，暫別戲劇圈，好不容易重拾麥克風站上舞台，現如今也只能回去拍戲養家，據悉他已經進入台視八點檔《寶島西米樂》劇組。阿弟是Energy中出了名的好歌喉，但星路卻不如其他成員，當年因拍MV導致追攻斷裂，入伍沒多久就停役，回歸團體後一度退團養傷，後來成員各自單飛，他也投入戲劇圈，2年前演到《追分成功》男主角，拍到一半Energy準備合體，他也選擇暫別戲劇圈。根據《鏡週刊》報導，阿弟去年替台視八點檔《寶島西米樂》獻唱主題曲，但其實電視台有邀他演出，礙於團體的發展只能先卡一個第二代角色的位置，據悉他已準備進阻拍攝，飾演王丁築的老公，戲份也會加重。