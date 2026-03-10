我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（10）日回神上攻，盤中最高一度站回33000點關卡，其中權王台積電也同步走高，盤中一度衝至1890元。市場也關注今日下午將公布的2月財報表現。台北股市今日開盤上漲581.95點、來到32692.37點，盤中漲點擴大，最高來到33256.69點，不過隨後再度遇到賣壓，今日挑戰站穩33000點關卡。其中權王台積電也同步走高，昨日出現8筆鉅額配對交易，成交價格區間介於1792.43元至2075元之間。其中，2075元這筆成交價成交16張、金額3320萬元，較現貨收盤價溢價約9.78%，為台積電歷史第三高的鉅額交易價格，僅低於台積電3月2日鉅額交易2190元、3月6日2090元。昨日台積電ADR也同步走強，台積電ADR上漲2.89%；此外，台積電夜盤漲80元或4.41％，收1890元。種種帶動台積電現貨今日表現走強，以1870元開出、上漲60元，盤中最高一度來到1890元，不過隨即漲幅收斂，上午11點05分來到1865元。此外，台積電2月營收即將於下午揭曉，市場高度關注能否延續元月氣勢？有分析師認為，儘管2月份因農曆春節與228假期導致工作天數減少，但台積電交出的營收數據極大機率會「比市場預期的還要多一點」，最高會來到3500億元左右。台積電1月合併營收首度衝破4,000億元大關，創下歷史新高，月增率達19.78%，年增率飆出36.81%亮眼成績。