▲日本隊在領先雙位數後依然紀律選球、沒有一絲鬆懈、沒有一個多餘動作，印證日本棒球「毫不留情擊潰對手是最高尊重」的核心底蘊。（圖／記者葉政勳）

▲韓國隊緊繃的肢體語言透露出對輸給台灣近乎偏執的抗拒，這份沉重自尊正是韓國創下東京奇蹟的燃料。（圖／記者葉政勳攝）

▲旅美小將鄭宗哲（圖）賽後直言對上日本「實力不在同一個等級，全台必須認清事實」，這句話不是滅自己威風，而是面對真實差距最需要的覺悟，也是中華隊這個黃金世代砌出強隊底蘊的第一塊磚。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)的賽場上，中華隊接連遭遇了亞洲兩大棒球強權的洗禮。先是0比13遭日本武士扣倒，然後5比4延長賽擊敗韓國，寫下經典賽首勝韓國歷史。這兩個比數之間隔了72小時，但它們之間的距離，遠比數字看起來的更長。在東京巨蛋陪著中華隊走完這整趟預賽旅程後，想用兩支球隊給我留下最深印象的細節，試著回答一個問題，究竟一支強隊的底蘊，究竟長在哪裡？對上日本隊的0:13，許多球迷感到絕望與實力上的絕對窒息。我們看到了大谷翔平那發摧枯拉朽的滿貫砲，也看到了全場僅讓中華隊敲出1支安打的鐵壁投手群。但日本真正的可怕之處，不在於球星的耀眼光芒，而在於那份極度嚴謹的紀律與細節執行力。當大幅領先時，進攻方往往會放寬好球帶，甚至積極出棒以加快比賽節奏，但日本隊在比數拉開到後，打者站上打擊區依然保持紀律。他們不盲目揮大棒，該纏鬥就纏鬥，該選保送就選保送。即使分數已經遠遠拉開，日本內野手在處理平凡無奇的滾地球時，墊步與傳球的軌跡依然精準得有如教科書。他們沒有因為領先而產生絲毫的鬆懈。在日本隊的體育哲學裡，全力以赴到最後一刻、毫不留情地擊潰對手，就是對比賽與對手最大的尊重。他們的底蘊，建立在日復一日對基本功的枯燥打磨上。當這套系統無情地運轉起來，就是一座難以翻越的高牆。如果說日本像是一部精密無瑕的機器，那韓國就是一頭自尊心極強、隨時準備反咬一口的猛獸。雖然中華隊最終以5:4在延長賽驚險勝出，但韓國隊在落後時展現的拉鋸能力，依然讓人捏把冷汗。面對中華隊全場三度開轟，包含張育成、鄭宗哲與「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)的重拳死裡逃生，韓國隊始終沒有崩盤。到了第10局下半，即便面臨落後一分的絕境，韓國打者依然能冷靜執行戰術。從先發老將柳賢振的神情到牛棚調度，你可以從韓國球員緊繃的肢體語言中，感受到他們對「輸給台灣」這件事的極度抗拒。這種近乎偏執的好勝心，雖然讓他們背負沉重壓力，卻也是過去數十年來韓國棒球能在國際賽屢創奇蹟的燃料。昨晚對戰澳洲隊，韓國隊在晉級條件極為嚴苛的狀態下，展現出強大的心理素質，投手群成功將失分壓在2分，並且贏對手至少5分，創造「東京奇蹟」，成功搭上前往邁阿密8強複賽的班機。韓國的底蘊，長在韌性裡，長在那種即便處於劣勢、依然能迅速重整旗鼓，利用對手的任何一絲動搖來反撲。這兩場風格迥異的比賽，化作了中華隊絕佳的養分。面對日本，旅美小將鄭宗哲直言實力不在同一個等級，呼籲全台必須認清事實，這句話並不是滅自己威風，而是面對真實差距的覺悟。而面對韓國，我們看到了先發投手古林睿煬主投4局零失分的王牌風範；更震撼人心的是，手指已經骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在延長10局上自告奮勇上場代跑，並靠著江坤宇完美執行戰術，毫不猶豫地撲回價值連城的致勝分。古林睿煬賽後在鏡頭前哭了，說他從第一、二局就開始泛淚，說他一直在想怎麼重現小時候看中華隊帶來的那種感動。「我覺得要先感動自己，才能感動別人。」費爾柴德說，大聯盟162場比不上WBC這四場的熱血，每一球都很有意義。陳傑憲說，小小台灣有很棒的凝聚力，希望讓世界知道，小小台灣也有很強的實力。底蘊不是天生的。它是無數次挫敗、無數個沒有人看見的練習、無數個咬牙撐過去的關鍵時刻淬鍊出來的。從被血洗的0比13，到燃燒宇宙的5比4，中華隊正在用自己的方式，在殘酷的國際舞台上，一磚一瓦地砌出屬於台灣棒球的那堵牆。