民進黨今（10）日舉行記者會公開「重大時事議題民調」，結果顯示，61.8%的國人認為李貞秀不適合擔任立法委員。對此，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？對此，李貞秀反嗆，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。民進黨發言人吳崢上午召開「重大時事議題民調」記者會，吳崢指出，針對李貞秀的立委資格爭議，民調結果反映出社會普遍的疑慮，共有61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，，這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。李貞秀回應表示，連國會多數都不尊重的政府，現在突然開始尊重民調？民進黨現在拿民調來說適任不適任，非常諷刺。很多公共政策的民調支持度也不高，例如反核、廢死，社會支持度都長期不過半，照民進黨這樣的邏輯，照樣推動、照樣通過，不是更不尊重民意。更何況，在民主制度裡，最具體的民意就是國會。立法院三讀通過的法案，民進黨執政的行政院卻可以選擇不副署、不執行。李貞秀反問，如果民進黨真的尊重民意，就不會連立法院三讀通過的法案都敢不副署、不執行；如果民進黨真的尊重民意，就應該好好關注民生，認真為人民做事