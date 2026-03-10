我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋晟睿在WBC中秀接殺美技。（圖／翻攝自IG@c.j.sung_0814）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊無緣晉級八強，不過這次贏過韓國，也算是刷新紀錄，23歲的宋晟睿在關鍵的延長賽中接殺韓國，替中華隊取得勝利，宋晟睿也在IG分享，這是一段不可思議的旅程，「看著最後一顆球接到手套的那一刻，心裡有著滿滿的感動與激動。」當東京巨蛋被台灣人的應援聲填滿，震撼感難以形容。宋晟睿在IG發文，形容經典賽是一段不可思議的旅程，尤其最後接殺韓國那一刻，「心裡有著滿滿的感動與激動，因為那不只是一顆球，而是很多努力、很多準備，還有大家一起相信彼此所換來的一個瞬間。」宋晟睿坦言，從資格賽到正式比賽，能代表台灣出賽，是一件很光榮的事情，「謝謝所有的隊友、教練和後勤團隊，一路以來大家一起承受壓力、一起準備、一起拼到最後，能夠和你們一起經歷這段旅程，真的很珍貴。」最後他也不忘感謝球迷，「東京巨蛋被台灣的應援聲填滿，那種震撼真的很難形容，也都是讓人非常感動的瞬間。謝謝你們一路的支持，台灣，真的擁有全世界最棒的球迷。」許多粉絲湧入留言，「超級棒‪‪」、「辛苦了！你超棒」、「會永遠記得2026WBC的跑車睿」。陳傑憲、吳念庭、沙子宸也都留言互動。