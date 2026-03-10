我是廣告 請繼續往下閱讀

防杜毒（酒）駕事件再次發生，高雄市政府警察局執行「取締毒駕、酒駕大執法」，昨(9)日首日動員各分局共336人次警力，針對各分局轄區毒（酒）駕熱點、熱時加強取締，統計首日大執法取締成效共計15件（毒駕2件、酒駕13件），高雄市警察局再次呼籲警方絕對會持續加強執法，請民眾切勿以身試法。高雄市警察局9日展開「毒駕、酒駕大執法」，毒駕案件分別由左營分局及苓雅分局查獲，其中苓雅分局警組於3月9日17時15分執行勤務時，巡經五福二路與林森一路口，發現周女(34歲)騎乘機車西向東行駛，變換車道未使用方向燈，警組隨即上前盤查。過程中，警組自周女查扣依托咪酯菸彈1顆（毛重5.48公克），當場將周女帶回偵辦。經向周女實施唾液快篩檢測，結果呈二級毒品陽性反應。該案周女警詢後，依違反毒品危害防制條例，移請高雄地方檢察署偵辦。周女毒駕行為，違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，處15,000元以上90,000元以下罰鍰、當場移置保管車輛，吊扣機車牌照二年並吊扣駕照一年至二年；未依規定使用方向燈，違反同法第42條，處1,200元以上3,600元以下罰鍰，本分局皆已依法舉發。左營分局啟文派出所於115年3月9日19時許執行巡邏勤務，行經左營區勝利路、埤子頭街口，發現一輛自小客車行駛速度忽快忽慢，警方尾隨至蓮潭路、埤子頭街口攔查該自小客車。經查，駕駛陳男（37歲）下車配合盤查時，警方於車內聞到濃厚K他命氣味，經曉以大義後，陳男主動交付一小罐毒品K他命。經初步檢驗該結晶物呈第三級毒品K他命陽性反應，毛重1.86公克。另陳男經唾液毒品快篩初篩為陽性，全案依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及刑法公共危險（毒駕）罪嫌偵辦。