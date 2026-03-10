我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽開打，中華隊前進日本東蛋，雖無緣晉級八強，仍贏得全台球迷喝彩。不過，網路上近日出現詐騙帳號使用和台北市議員苗博雅相似的大頭照，試圖扭轉和棒球議題相關的輿論風向，被苗博雅知道後，她竟怒喊「詐騙死全家」，引國民黨立委徐巧芯痛批，依照苗博雅的廢死邏輯，不該這樣說話。徐巧芯昨上《吃飽來打臉》指出，那個詐騙帳號的大頭貼跟苗博雅的有87％像，但仔細看其實不一樣，苗博雅居然很生氣說「詐騙死全家」，要株連九族？但以苗博雅向來主張的廢死邏輯，是「社會不知道對他做了什麼」，你我都推了一把！所以你應該要「接住他」，好嗎？」徐巧芯更狠嗆苗博雅，「不要搞亂自己的邏輯！」她認為，苗博雅之前說現代戰爭可以正常上班上課，結果在這麼短的時間，就真的出現一場戰爭，驗證她講的根本都是胡說八道！之前台北市府要拆除公館圓環也是，苗博雅說什麼會大塞車，李四川直接17天就做完給大家看，現在也不塞車，苗博雅只好說「因為很多警義消在那邊指揮交通」，但是事故率下降40％這個事實，苗博雅完全沒有辦法自圓其說！徐巧芯更提到，很難想像一個人被打臉的速度這麼快，還連續發生2、3次；如果在網上AI變臉假裝是我，就必須死全家，可是隨機殺人這麼嚴重的犯罪行為，卻說「我們要有包容心，社會都推了一把！這是社會安全網的問題，不是他一個人的事，不應該判死刑」，那為什麼詐騙的那個人要死全家？所以這個邏輯真的要加油。