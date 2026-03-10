台北經營50年的人氣鰻魚店「肥前屋」，名列「台北四大鰻魚飯」之姿，原本於去（2025）年6月底熄燈，最新消息確認將於明日（3月11日）重新開張營業，且每天單一餐期僅提供100個號碼牌，等於每天僅有200個號碼牌每個號碼牌等點1份，一張號碼牌可點大份鰻重1份或小份鰻重小2份。詳細排隊規定先看。
被譽為「台北四大鰻魚飯」的店家包含濱松屋、京都屋、劍持屋與肥前屋。位於台北林森北路七條通的肥前屋，由日籍老闆町田世文所開設，40多年前他來台灣創業，以家鄉長崎古名「肥前」當作店名。
靠烤鰻魚飯慢工出細活的「肥前屋」，鰻魚標榜當天現殺，經過蒸、烤等多道工夫軟化肉質，店內鰻肝也是老饕必點美味，常常一開店就銷售一空。肥前屋去（2025）年6月底熄燈之後，原本熄燈的原址，從今年2月開始不但重新裝潢，還掛上紅布條寫著「肥前屋肥來了！3月與大家重新見面。」果真現在又於社群平台Instagram披露，確定將於3月11日回歸、開始試營運。
根據官方最新曝光的菜單中，「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元，漲價100元。「豬排定食」則從160元漲為180元，「烤鰻肝」由40元漲為60元。
🟡「肥前屋」開幕資訊：
試營運日期：3月11日
發號碼牌時間：
午餐11:15
晚餐17:15
規則：
一、試營運期間午餐與晚餐時段各發放100張號碼牌
二、每日早晚時段 蒲燒鰻魚飯(小)限量200份
注意事項：
一、試營運期間為限定菜單，餐點皆為售完為止
二、每人限領取一張號碼，不限內用或外帶
三、一張號碼牌可點鰻重(大)1份或鰻重(小)2份
四、本店採現場候位，恕不提供訂位服務
五、試營運期間僅收現金，造成不便敬請見諒
🟡「肥前屋」主要資訊：
地址：臺北市中山區中山北路一段121巷13號
電話：02-21001638、0965-162-788
營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30
公休日：每週二
日式buffet「旭集」有新菜 用上真鯛、扇貝
另外，喜愛吃日式料理的老饕應該也喜愛的日式buffet「旭集 和食集錦」，即日起推出「春映海味季（春映え海幸）」限定盛宴，新菜以「春映海之幸」為主題，食材包含嚴選豐盈潤澤的真鯛、甘甜赤蝦與厚實扇貝，巧妙揉合日式炊飯與握壽司美饌，呈獻「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」、「魚子赤蝦握壽司」、「真鯛五目炊飯」以及「蒜香味噌扇貝燒」共4道精緻新菜式。
資訊來源：肥前屋臉書、肥前屋IG、旭集
日式buffet「旭集」有新菜 用上真鯛、扇貝
另外，喜愛吃日式料理的老饕應該也喜愛的日式buffet「旭集 和食集錦」，即日起推出「春映海味季（春映え海幸）」限定盛宴，新菜以「春映海之幸」為主題，食材包含嚴選豐盈潤澤的真鯛、甘甜赤蝦與厚實扇貝，巧妙揉合日式炊飯與握壽司美饌，呈獻「春鯛壽司佐鹽漬櫻花」、「魚子赤蝦握壽司」、「真鯛五目炊飯」以及「蒜香味噌扇貝燒」共4道精緻新菜式。