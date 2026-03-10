我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕將於明日訪美11天，定調深化城市交流、關心僑胞和鞏固增進台美情誼。不過旅美學者翁履中擔憂，藍版軍購條例恐造成災難級損害，更直言美方不會給盧秀燕好臉色。對此，文傳會副主委尹乃菁則緩頰，國民黨駐美代表處會盡全力給予必要協助，實際安排不會像外界看得這麼悲觀，「去了就知道」，更質疑應該是美伊戰爭、美國總統川普安排「川習會」，才讓盧秀燕可能有安排好的人可能見不到。台中市長盧秀燕明日啟程訪美，但旅美學者翁履中擔憂，由於國民黨軍購3800億+N，恐導致美方不會給她好臉色看。文傳會副主委尹乃菁今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，對此緩頰，台中市府團隊會經過很好的安排，國民黨主席鄭麗文也已指示駐美代表盡力給予必要協助，實際上的安排不會像外界看得這麼悲觀，去了就知道了。尹乃菁說，盧秀燕是台灣政治明星，有相當分量，從美國對政情的研判上，當然會歡迎台灣政治明星跟美國官方、智庫、政商學界，有很完整充分的交流，在安排上也會有很妥適的安排。尹乃菁也認為，只是國際政治操作上很多眉角，有可能見了很多關鍵的人，但對外不公開，且若盧秀燕去可能有些原本安排好的人不能見到，會是國民黨軍購嗎？很重要原因是因為美國跟伊朗打仗，美國總統川普又急著安排如期跟中國國家主席習近平的會晤，他們有很多美國國內、國際事務要考慮，這部分影響更大吧？