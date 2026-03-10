我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國防建軍、台美經貿及立委資格爭議公布最新民意趨勢，民進黨今（10）日公開「重大時事議題民調」，結果顯示，高達66.6%的民眾支持儘速通過國防特別條例，75.4%贊成儘速審議台美關稅談判結果，另有61.8%的國人認為李貞秀不適合擔任立法委員，民進黨發言人吳崢上午召開「重大時事議題民調」記者會，他指出，國防特別條例各黨版本均已送進委員會，民意顯示高達66.6%的民眾支持加速通過以強化防衛能力，相較於行政院版的完整規劃，國民黨版本僅納入部分軍購且規模縮水至3,800億元，內容顯有失衡；對此，民調顯示有51.6%的民眾認為，國民黨的立場其實就是反對軍購，反映出過半民意認為國防仍應完整規劃，而非打折扣的提案。在台美關稅議題方面，吳崢說，有高達75.4%的民眾，期盼儘速完成台美關稅談判結果審議，而進一步分析政黨傾向，除了民進黨支持者有 93% 的極高支持度外，藍白支持者與中間選民亦有超過六成表示贊同。吳崢強調，加速台美經貿對接是跨越黨派的社會期待，立法院應儘快完成審議，避免因政治杯葛影響國家產業競爭力。吳崢續指，針對李貞秀的立委資格爭議，民調結果反映出社會普遍的疑慮，共有61.8%的民眾認為其不適合擔任立委，，這足以說明國人對於立委具雙重國籍爭議一事，確實存在高度的誠信與法規疑慮。吳崢強調，這份民調明確揭露了全民對國防安全、經濟發展及國會誠信的深切期盼，他嚴正呼籲在野黨，應正視主流民意，儘速處理軍購案、台美關稅審議及立委資格爭議，停止過去長達數月的杯葛慣性，莫讓政黨私利延宕台灣整體的國家發展。本民調由民進黨民調中心執行，調查時間為3月7日至8日，以電話方式進行調查，總樣本數為1084份，在95%信息水準下，抽樣誤差約正負3%。