美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）訪問團近日率團訪台。外交部長林佳龍於3月9日款宴訪團一行，雙方就觀光旅遊、醫療轉診及文化交流等議題交換意見。外交部今指出，林佳龍誠摯歡迎關島總督古蕾露第二度率團、於4日至11日訪台，並表示台灣與關島不僅共享深厚的南島民族文化淵源，更是堅定守護區域和平穩定的民主夥伴。近年來，台灣與關島在觀光、教育及農業等領域的合作日益緊密，民間交流也更加熱絡頻繁。林佳龍也強調，未來將持續拓展雙方在人工智慧農業、醫療服務、教育及文化等領域的合作，期盼攜手推動經濟繁榮，進而提升雙方人民福祉。古蕾露總督致詞時提到，訪團此行與高雄市政府締結姐妹市，期盼透過城市外交進一步鞏固雙邊情誼。古蕾露總督指出，關島政府正致力擴大與台灣的醫療合作，盼藉由醫學教育及專業醫事人員交流，提升關島醫療品質，同時也期待雙方在原住民文化、經濟及觀光領域建立更為深厚的連結。外交部對古蕾露總督再次訪台表達誠摯歡迎，並期待未來在觀光、醫療及文化等各個面向，持續深化互惠互利的夥伴關係。