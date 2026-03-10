我是廣告 請繼續往下閱讀

川普政府2020年11月同意軍售4架MQ-9B無人機，總金額217億。媒體報導，MQ-9B交機原訂2025年第3季首批2架交機，但因中東戰事爆發，改至2026、2027年交機。對此，空軍司令部今（10）日表示，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）由通用原子系統公司（GeneralAtomics Aeronautical Systems Inc.）生產，是MQ-9無人機的海洋巡邏衍生型，針對海上情、監、偵能力進行強化，可執行反潛巡邏、搜索救援、視距外目標標定等任務，滯空時間將近40小時，比國軍現役P-3C反潛巡邏機約17個小時的滯空時間還長。川普政府2020年11月同意軍售4架偵察型MQ-9B無人機，連同國內設施工程與配合款，全案預算為217億餘元。本來預定2025年第3季交機2架，因中東戰事需求，我方已確定獲知交機期程還要再延宕，已改至2026、2027分2年逐批完成交貨。針對媒體報導「首批2架MQ-9B無人機交機再延宕」，空軍司令部回應表示，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。空軍指出，與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體國防戰力；另籲請媒體於報導時，應善盡查證責任，避免誤導大眾視聽。