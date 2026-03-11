我是廣告 請繼續往下閱讀

房價被政策壓抑 預售更容易進場

▲祝文宇指出，目前台灣少子化嚴重，原本坪數較大的房型都改成兩房、三房的房型為主。（圖／記者徐銘穗攝）

中東戰事恐有通膨 329檔期氣氛佳

愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設，昨（10）日和國家住都中心簽下北市「中山長春公辦都更案」投資契約。針對目前台灣房市狀況，愛山林建設董事長祝文宇記者會後受訪表示，今年是買房的好時機，尤其是預售屋，因為目前房地產市場被政策壓抑許久，但台灣經濟表現不錯，看好未來房市政策會有所鬆綁。祝文宇表示，目前台灣經濟環境很好，不過房市在政府政策的壓抑下，房價這幾年幾乎都沒有漲價，目前雙北一環還是有需求量，趁現在房價被政策壓抑，加上利用預售時間的槓桿原理，所以他認為今年是買房的好時機，尤其是預售屋。祝文宇也認為，未來房市政策遲早會開放，所以可以趁房價還沒大漲的時候進場。另外，祝文宇也指出，目前台灣少子化嚴重，原本坪數較大的房型都改成兩房、三房的房型為主，而且現在年輕人都比較喜歡新房子，特別是預售屋，因為現在建商推預售屋時，推出自備款較低的優付方案，降低首購初期付款壓力，他指出，現在購屋壓力較大的可能是新成屋、快交屋的建案，因為購屋族需要準備較多的自備款，又有房貸是否能辦下來的壓力。祝文宇進一步指出，中古屋的壓力會更大，因為中古屋需要花費大量金錢裝修，若房子結構有問題會更嚴重。愛山林副董事長張境在表示，受到中東戰事影響，全球能源危機升溫，若油價上漲，未來物價也有通膨可能，不過現在台股來到高點，他觀察到有部分客戶，在台股獲利後會把資產轉移到房地產，市中心案子反應比較好。張境在也指出，因為資金動能強，今年過年買房置產比例多，不過也是買房很好的時機，銀行態度也沒有比去年謹慎，空間比較大。張境在認為，目前房市需求還是有，加上房租一直上漲，會讓有買房需求的租屋族動搖，今年會是很好的時機點。另外，張境在認為，329檔期感覺氣氛不錯，民眾領到年終獎金後，有資金可以入場，今年情況會比去年還好，雖然建商推案較少，只要地點好、產品好的建案還是相當熱門，主要購屋族群以自用型用戶為主。