美國總統川普（Donald Trump）當地時間9日召開記者會，談論伊朗戰爭最新進展，聲稱美國在伊朗的目標「基本上已經完成」，認為戰爭將很快結束。對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發布聲明回嗆，稱是由他們來決定戰爭的結局，並重申若美國和以色列繼續發動攻擊，不會讓「任何一公升的石油」出口。綜合外媒報導，革命衛隊發言人納伊尼（Ali Mohammad Naeini）稱川普關於戰爭即將結束的言論「全是謊言」，並表示川普只是在遭遇慘敗後試圖「捏造軍事成就」，納伊尼強調戰爭的結局將由革命衛隊決定。納伊尼說，「我們知道你們的彈藥即將耗盡，也知道你們正在尋找體面的退出戰爭的方式。為什麼不向美國人民說出真相呢？川普不想讓美國人民知道，美國在波斯灣地區的所有軍事基礎設施都已被摧毀」。納伊尼也否認伊朗的飛彈發射能力有遭到削弱，並重申不會讓當地向「侵略者及其同夥出口一公升石油」，強調美國想要控制油價與天然氣的價格將徒勞無功。革命衛隊持續加大報復性打擊力度，並宣布今後只會使用最重的飛彈，即彈頭重量在一噸或以上的飛彈來打擊以色列的目標。伊朗副外交部長表示，除非得到保障類似的侵略事件不會再發生，否則伊朗絕對不會重返談判桌。針對伊朗企圖限制石油運輸的行為，川普隨即也發出了措辭強硬的警告。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，若德黑蘭採取行動阻斷該航道的石油運輸，美國將以壓倒性武力回應。他警告，如果出現這種情況，伊朗可能面臨遠比目前經歷更嚴重的軍事打擊。