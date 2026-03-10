我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列對伊朗發起軍事行動，至今已進入第2週，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）9日在社群媒體發文，威脅、暗示已給美國人「準備了許多驚喜」。阿拉格奇在X平台的官方帳號發文，先是嘲諷這場美軍代號為「史詩怒火」的軍事行動，根本是「史詩級錯誤」，而且在行動開始9天後，油價就翻了一番，所有大宗商品價格都在飆升。阿拉格奇聲稱，美國正密謀襲擊伊朗的石油和核設施，企圖藉此遏制巨大的通膨衝擊。對此，伊朗也已做好充分準備，阿拉格奇打下：「我們也準備了許多驚喜」。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，若有國家在外交上，與以色列、美國劃清界線，驅逐這2國的大使，將可以獲得荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的無限制通行權。此外，據消息人士透露，伊朗也準備針對與美國盟友相關的船隻，採取徵收「安全稅」的新措施。分析認為，這些舉動反映出德黑蘭正採取更廣泛策略，利用地理優勢施壓各國政府，迫使各國在升級的區域衝突中，針對華府與以色列，採取明確的政治對抗立場。