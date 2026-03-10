我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰，8日現身日本東京巨蛋觀看WBC比賽，為中華隊加油，但因包機從軍方管轄的松指部出發，遭外界質疑「公器私用」，而新黨副祕書長游智彬等人認為，卓榮泰自松指部搭華航專機涉貪，今天上午前往台北地檢署，告發卓榮泰涉嫌違反《要塞堡壘地帶法》、《貪汙治罪條例》圖利罪、《刑法》濫用職權罪，並以3主題行動劇，諷刺政府濫權情形。新黨桃園市議員參選人游智彬，今日聯合台北市中正萬華區市議員參選人譚傳紹、台北市大安文山區市議員參選人季節，共同前往北檢告發卓榮泰。現場透過行動劇諷刺政府濫權，以「萊爾校長送雞鴨便當」、「軍用機場當作自家停車場」及「華航飛機當自家腳踏車」等橋段，抨擊公共資源淪為權力者的私人工具。游智彬表示，若為私人行程，民航機是否得使用軍用機場設施，是否取得國防部特許，均應依法說明。《要塞堡壘地帶法》明定，民用航空器未經許可不得進入禁航或限航區域；若涉及利用職權動用軍事設施，恐已構成濫權圖利。依《刑法》第131條及《貪污治罪條例》相關規定，公務員若明知違法而圖利自己或他人，最高可處七年以上徒刑。新黨台北市議員參選人季節指出，本案涉及政府高層是否濫用公權力的重大疑義，社會高度關注。既然過去司法曾對地方首長案件採取高強度偵辦標準，檢方對行政院長的案件更應秉持同樣標準、同樣尺度辦理，避免出現「辦小不辦大」的雙重標準。新黨台北市議員參選人譚傳紹表示，民主政治最基本的原則就是權力必須接受監督，「如果人民連行政院長是否濫用公器都不能問，那才是真正的民主危機。」新黨青年軍也呼籲台北地檢署依法調查相關事證，釐清是否涉及違法圖利或濫用職權，給社會一個清楚交代。面對爭議，今天上午卓榮泰在立法院答詢解釋，若使用公費進行私人行程，外界可能會質疑行政院在沒有相關預算的情況下動用公帑，因此他從一開始就設定以私人身分、自費前往，不希望讓立法院委員因此對行政院提出批評。卓榮泰強調，此行所有費用都由他自行負擔，相關單據也都保留在手上「一塊錢都沒有報公費」，包括在日本當地搭乘遊覽車的交通費、球賽門票等，也都是由他個人支付。至於隨行人員，卓榮泰表示，因安全因素仍有隨扈同行，但僅有3名隨扈隨身跟隨，相關費用同樣由他負擔，其餘工作人員則各自處理相關事務。他重申，此行完全沒有動用政府經費。