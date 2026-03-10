我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李懷仁主持高雄市少輔會115年第1次委員及幹事會議，警察局局長趙瑞華（鄰座）率領警察局同仁共同出席。(圖／高市少年隊提供)

▲少年隊陳仁正隊長（兼少輔會執行秘書）代表警察局進行「少年犯罪狀況」專題報告。(圖／高市少年隊提供)

高雄市政府少年輔導委員會9日召開115年「第1次委員及幹事會議」，會議由副市長李懷仁主持除感肯定使高雄市於114年全國少輔會實地督導考核中榮獲六都第一名的佳績外，也請相關局處以「防範為先」的理念推動少年犯罪預防，持續整合跨局處資源、深化宣導策略並發展創新方案，攜手打造更安全、友善的成長環境，協助每位少年安心學習、健康成長。會中委員一致強調，初級（普及）預防的重要性與必要性，除肯定市府團隊在犯罪防治宣導方面持續向下扎根外，也支持警察局少年警察隊於社群面各類影音呈現的犯罪預防宣導。同時，建議宣導資源應兼顧偏鄉及原住民族地區，以補足資源較為不足之處；宣導對象除兒少外，也應擴及家長族群，並特別強化年長家長及隔代教養者的媒體識讀能力。此外，委員也建議建立宣導後之成效評估機制，以利後續政策調整與精進。高雄市政府少年輔導委員會9日邀集警察局、教育局、社會局、衛生局、勞工局、毒品防制局、民政局、專家學者、少年代表及相關網絡單位共同與會，除由高市警局少年警察隊隊長陳仁正進行「114年少年犯罪分析」專案報告外，並由市府團隊就少年偏差行為三級預防工作提出執行成果，供委員們指導與建議。少年代表王郁淳同學也從自身校園生活經驗提出建議，認為可於學生午休時間透過「無聲廣播系統」傳遞宣導資訊，以提高宣導觸及率；並建議市府除開放各級學校申請宣導外，也可主動評估有需求之學校，積極前往辦理宣導，擴大宣導效益。另有委員就個案輔導進行方式、兒少網路成癮防治等議題提出多項專業建議，除期盼市府持續深化輔導工作外，也關注隨案件量增加，市府應同步提供充足且穩定的輔導人力資源，以確保服務品質。