股東紀念品又來啦！每年到三月中旬開始，許多上市公司都會開始公布一年一度的股東會時間以及股東紀念品，每年包括中鋼（2002）、聯電（2303）等都備受矚目，然而晶圓代工大廠聯電過去幾年推出咖波貓聯名商品都引起討論，今年則改送「SNOOPY史奴比口袋保溫瓶」，超級可愛又兼具實用性，讓74萬名股東相當開心！《NOWNEWS》也特別整理目前已經公告最新32檔股東會時間、股東紀念品以及最後買入時間。
聯電股東紀念品改版了！咖波變成SNOOPY史奴比超萌
晶圓代工大廠聯電從2023年開始，推出一系列咖波貓聯名的股東紀念品，深受股民喜愛，像是有2023年送「UMCx咖波聯名限定愛地球碗組」、2024年為「UMCx咖波聯名限定永續隨行杯」、去年2025則是送出「UMCx咖波鋼珠筆套組」，都超可愛又實用，股民領的好開心！
然而今年聯電股東紀念品正式改版，將咖波貓IP換成「SNOOPY史奴比」，今年要來送「SNOOPY口袋保溫瓶」，雖然實體商品照聯電還沒公布，但跟往年一樣還是走實用性的路線，74餘萬股民非常期待可以拿到實品。目前聯電預計在5月27日舉辦股東會，最後過戶日為3月28日，以此推算最後買進日為3月25日，想領的股民要自己留意時間。
股東紀念品一年一度大比拼登場！最新32檔紀念品、最後買進日整理
基米（4195）/最後買進日3/16/小包平安米
東鹼（1708）/最後買進日3/18/東南實業股份有限公司小蘇打粉
廣運（6125）/最後買進日3/18/超商禮物卡35元
台泥（1101）/最後買進日3/19/折疊環保提包
大亞（1609）/最後買進日3/19/7-11商品卡35元
東和鋼鐵（2006）/最後買進日3/19/皮革質感修容組
志聖（2467）/最後買進日3/19/磁吸可掛式開瓶器露營燈
晶豪科（3006）/最後買進日3/19/鋼珠對筆
日電貿（3090）/最後買進日3/19/無患子潔手慕斯
信立（4303）/最後買進日3/19/朝和生醫保健產品
慶豐富（9935）/最後買進日3/19/全家商品券
凱美（2375）/最後買進日3/24/妙管家煥彩香氛洗衣球
同欣電（6271）/最後買進日3/24/妙管家八倍濃縮洗衣球
世紀鋼（9958）/最後買進日3/24/青花瓷手柄不銹鋼餐具組
卜蜂（1215）/最後買進日3/25/雞肉鬆
葡萄王（1707）/最後買進日3/25/葡萄王動能膠囊30粒/瓶
瑞昱（2379）/最後買進日3/25/全家88元禮物卡
冠德（2520）/最後買進日3/25/環球購物中心禮券100元
正德（2641）/最後買進日3/25/7-11 35元商品卡
禾瑞亞（3556）/最後買進日3/25/7-11 35元商品卡
上緯投控（3708）/最後買進日3/25/7-11商品卡35元
中美晶（5483）/最後買進日3/25/法蘭絨毯
頎邦（6147）/最後買進日3/25/環保摺疊購物袋
達方（8163）/最後買進日3/25/保冰袋
群聯（8299）/最後買進日3/25/全家禮物卡100元
欣興（3037）/最後買進日3/26/OK超商100元商品卡
亞諾法（4133）/最後買進日3/26/7-11商品卡35元
立碁（8111）/最後買進日3/26/清淨海洗衣膠囊
青雲（5386）/最後買進日4/1/肥皂組
百和（9938）/最後買進日4/08/竹炭襪2雙
宏益（1452）/最後買進日4/09/濕紙巾
波若威（3163）/最後買進日4/15/超商商品卡50元
