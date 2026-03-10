我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電股東紀念品改版了！咖波變成SNOOPY史奴比超萌

▲聯電從2023年股東會紀念品就以咖波貓IP聯名推出商品，2024年的「永續隨行杯」超可愛廣受好評。（圖／聯電提供）

將咖波貓IP換成「SNOOPY史奴比」，今年要來送「SNOOPY口袋保溫瓶」，雖然實體商品照聯電還沒公布，但跟往年一樣還是走實用性的路線

▲聯電今年改送史奴比保溫瓶，實際商品圖還有待聯電提供，屆時應該也能引發不少搶領風潮。（示意圖/momo購物網）

股東紀念品一年一度大比拼登場！最新32檔紀念品、最後買進日整理

▲目前仍有多檔股票的股東紀念品是「超商商品卡」，許多股民都愛領。（圖/Threads）

股東紀念品又來啦！每年到三月中旬開始，許多上市公司都會開始公布一年一度的股東會時間以及股東紀念品，每年包括中鋼（2002）、聯電（2303）等都備受矚目，然而晶圓代工大廠聯電過去幾年推出咖波貓聯名商品都引起討論，今年則改送「SNOOPY史奴比口袋保溫瓶」，超級可愛又兼具實用性，讓74萬名股東相當開心！《NOWNEWS》也特別整理目前已經公告最新32檔股東會時間、股東紀念品以及最後買入時間。晶圓代工大廠聯電從2023年開始，推出一系列咖波貓聯名的股東紀念品，深受股民喜愛，像是有2023年送「UMCx咖波聯名限定愛地球碗組」、2024年為「UMCx咖波聯名限定永續隨行杯」、去年2025則是送出「UMCx咖波鋼珠筆套組」，都超可愛又實用，股民領的好開心！然而今年聯電股東紀念品正式改版，，74餘萬股民非常期待可以拿到實品。目前聯電預計在5月27日舉辦股東會，，想領的股民要自己留意時間。/最後買進日3/16/小包平安米/最後買進日3/18/東南實業股份有限公司小蘇打粉/最後買進日3/18/超商禮物卡35元/最後買進日3/19/折疊環保提包/最後買進日3/19/7-11商品卡35元/最後買進日3/19/皮革質感修容組/最後買進日3/19/磁吸可掛式開瓶器露營燈/最後買進日3/19/鋼珠對筆/最後買進日3/19/無患子潔手慕斯/最後買進日3/19/朝和生醫保健產品/最後買進日3/19/全家商品券/最後買進日3/24/妙管家煥彩香氛洗衣球/最後買進日3/24/妙管家八倍濃縮洗衣球/最後買進日3/24/青花瓷手柄不銹鋼餐具組/最後買進日3/25/雞肉鬆/最後買進日3/25/葡萄王動能膠囊30粒/瓶/最後買進日3/25/全家88元禮物卡/最後買進日3/25/環球購物中心禮券100元/最後買進日3/25/7-11 35元商品卡/最後買進日3/25/7-11 35元商品卡/最後買進日3/25/7-11商品卡35元/最後買進日3/25/法蘭絨毯/最後買進日3/25/環保摺疊購物袋/最後買進日3/25/保冰袋/最後買進日3/25/全家禮物卡100元/最後買進日3/26/OK超商100元商品卡/最後買進日3/26/7-11商品卡35元/最後買進日3/26/清淨海洗衣膠囊/最後買進日4/1/肥皂組/最後買進日4/08/竹炭襪2雙/最後買進日4/09/濕紙巾/最後買進日4/15/超商商品卡50元