孫易磊小檔案 出生日期與年齡 2005年2月10日（21歲） 身高與體重 183公分、96公斤 投打 右投左打 效力球隊 北海道日本火腿鬥士隊 簽約金額 9000萬日圓（約新台幣1813萬元）

▲WBC中華隊以5:4擊敗韓國隊，賽後投手孫易磊流下男兒淚，哭到滿臉漲紅，感動無數球迷。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

孫易磊有多強？WBCQ對決西班牙「拆彈」一戰成名

孫易磊在一壘有人、一出局，接著形成滿壘的情況下登板，頂住壓力三振對手，又以一球156公里直球解決，「拆彈」成功一戰成名，霸氣怒吼震撼全場，甚至還登上大聯盟官網

▲孫易磊在資格賽附加賽面對西班牙一役，第7局於滿壘情況下連續飆出三振，讓中華隊守住2分領先，是本屆經典賽資格賽上，中華隊最驚險的時刻。（圖／記者葉政勳攝，2025.02.25）

孫易磊年薪數字超意外！「台灣至寶」被評CP值高

孫易磊實際年薪僅600萬日圓（約新台幣120萬元），儘管年薪遠低於一軍平均水平，卻能投出超過150公里的速球，且表現方面十分出色，展現強勁潛力，對球團來說可謂「物超所值」，被評價很有「CP值」。

▲孫易磊實際年薪僅600萬日圓（約新台幣122萬元），儘管年薪遠低於一軍平均水平，卻能投出超過150公里的速球，且表現方面十分出色，展現強勁潛力，對球團來說可謂「物超所值」。（圖／悍創運動行銷提供）

孫易磊是誰？追隨哥哥打棒球：追夢路上爸爸成關鍵

▲孫易磊從小就看著哥哥孫易伸打棒球、視哥哥為偶像，國小三年級隨著哥哥腳步轉到台北市東園國小，兄弟倆還曾一同參加穀保家商OB賽。（圖／記者吳政紘攝）

▲孫易磊旅日追夢，不只是哥哥力挺，孫易磊的爸爸媽媽也在孫易磊追夢路上扮演重要角色。（圖／悍創運動行銷提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽即將落幕，中華隊本屆無緣晉級8強，但8日對上韓國隊一戰勝利，中華隊投手孫易磊扛下壓力在8局下臨危受命登板，關鍵時刻展現極強壓制力，最終獲勝時還淚灑球場，讓無數球迷感動不已，成為本屆經典賽比賽焦點。《NOWNEWS今日新聞》整理有關孫易磊的小知識，包含是哪裡人？為何想打棒球？以及年薪意外CP值高等，帶領讀者一起了解這位中華隊新生代火球男。孫易磊現年21歲，是台灣近年來最頂尖的年輕火球男，20歲出頭即展現國際賽壓制力，在2023年亞錦賽對日本隊投出157公里的速球，刷新個人球速紀錄；2025年WBC經典賽資格賽，亦曾飆出156公里高速直球，且具備極佳心理素質，被視為未來之星。孫易磊最廣為人知的表現，就是在2025年WBC經典賽資格賽中，中華隊對決西班牙，七局下半時中華隊領先2分，，被日本媒體譽為王牌潛力股，給予「台灣至寶」美名。孫易磊在2023年U18世界盃扛下王牌投手一職，因精彩好投的表現被日本北海道火腿鬥士隊看中，於2023年10月與日本火腿鬥士簽下4年合約，以育成選手身份開始挑戰日職，簽約金總額約9000萬日圓。後因在二軍表現優異，於2025年5月22日正式轉為「支配下」選手，並在當晚升上一軍完成初登板。但根據日媒《高校野球ドットコム》報導指出，孫易磊出生於台北市，具有阿美族血統，從小就擁有許多國際賽事經驗，一家人也與棒球息息相關，孫易磊爸爸孫成安是前榮工棒球隊球員，哥哥孫易伸曾效力台鋼雄鷹。孫易磊過去接受媒體採訪，表示從小就看著哥哥打棒球、視哥哥為偶像，國小三年級隨著哥哥腳步轉到台北市東園國小，兄弟倆還曾一同參加穀保家商OB賽。孫易磊確定旅日追夢時，哥哥孫易伸曾鼓勵他「盡力而為」，日後孫易磊也在一軍投出好表現；值得一提的是，不只是哥哥力挺，孫易磊的爸爸媽媽也在孫易磊追夢路上扮演重要角色，不僅常全台跑擔任加油團，在孫易磊加盟日職火腿隊時，火腿隊更特地提供每年讓孫家爸媽飛日本的機票。而孫爸更成為孫易磊兄弟成功關鍵，不只在棒球上擔任嚴父與教練，同時也注重兩人學業、並培養自律習慣，讓兄弟倆在棒球路上都能繳出好成績。