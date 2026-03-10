蘋果上週接連發表iPhone 17e、新款iPad Air M4版、MacBook Pro M5系列版本，還有史上最便宜的Mac電腦MacBook Neo，除此之外，根據外媒最新爆料，蘋果在2026年還有「10多款」新品排隊等著問世，從Mac、智慧家電，到萬眾矚目的首款可摺疊iPhone，預計將在今年陸續震撼市場。《NOWNEWS今日新聞》整理目前傳聞新品一次看。
Mac系列：全新配色iMac、高階M6晶片蓄勢待發
全新配色iMac：彭博社記者馬克古爾曼指出，iMac自2021年以來外觀顏色幾乎沒變過的iMac，預計在今年推出全新配色。處理器方面，可能會升級至目前最新的M5晶片，或是直接M6晶片準備就緒後再推出。
Mac Studio：預計在2026年上半年，蘋果將推出搭載M5 Max與M5 Ultra處理器的新一代Mac Studio。
M6世代即將到來： 蘋果已在籌備下一代M6晶片，預計今年10月將發表重新設計、搭載M6 Pro與M6 Max的MacBook Pro。未來也將推出更新版的Mac mini。
iPad陣營：iPad mini迎來OLED螢幕
平價入門款iPad 12： 原先外界期待能換上A18晶片的入門版iPad雖然未在近期亮相，但預計會在今年上半年發布。
新一代iPad mini： 預計將於今年秋季登場，最大亮點是首度搭載OLED顯示器並升級A19 Pro晶片。
智慧家庭新品：首款控制中心「HomePad」
全新產品「HomePad」： 蘋果正在開發一款配備7吋螢幕與A18晶片的全新智慧家庭顯示器，目前暫稱為HomePad，將整合HomeKit與升級版AI Siri，成為終極的家庭控制中心，有望在今年正式亮相。
Apple TV 4K： 新版預計搭載A17 Pro晶片，正式支援Apple Intelligence技術，並加入蘋果自研的N1網路晶片。
HomePod mini： 這將是該產品睽違5年來的首次重大更新！預計將換上新晶片組，並推出包含紅色在內的全新配色。
秋季發表會重頭戲：首款「摺疊iPhone」有望亮相
旗艦機iPhone 18 Pro系列：iPhone 18 Pro與Pro Max預計將迎來全新配色，可能包含紅色、相機模組大升級以及更大容量的電池。
首款摺疊iPhone：傳聞已久的蘋果首款可摺疊手機「iPhone Fold」，極有可能在今年的秋季發表會上正式登場。
分段發布策略：為了錯開產品發布週期，基本款的iPhone 18與iPhone Air 2傳出將延後至2027年春季才會發布。
Apple Watch大升級：預計推出Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，除了加入更多健康感測器與提升電池續航力外，甚至可能首度支援Touch ID指紋辨識。
AirPods Pro 3結合視覺AI： 新款AirPods Pro 3傳聞將內建相機，並結合蘋果最新的視覺智慧技術，讓使用者能直接透過Siri詢問並了解周遭環境資訊。
資料來源：9to5mac 、蘋果
我是廣告 請繼續往下閱讀
全新配色iMac：彭博社記者馬克古爾曼指出，iMac自2021年以來外觀顏色幾乎沒變過的iMac，預計在今年推出全新配色。處理器方面，可能會升級至目前最新的M5晶片，或是直接M6晶片準備就緒後再推出。
Mac Studio：預計在2026年上半年，蘋果將推出搭載M5 Max與M5 Ultra處理器的新一代Mac Studio。
M6世代即將到來： 蘋果已在籌備下一代M6晶片，預計今年10月將發表重新設計、搭載M6 Pro與M6 Max的MacBook Pro。未來也將推出更新版的Mac mini。
iPad陣營：iPad mini迎來OLED螢幕
平價入門款iPad 12： 原先外界期待能換上A18晶片的入門版iPad雖然未在近期亮相，但預計會在今年上半年發布。
新一代iPad mini： 預計將於今年秋季登場，最大亮點是首度搭載OLED顯示器並升級A19 Pro晶片。
全新產品「HomePad」： 蘋果正在開發一款配備7吋螢幕與A18晶片的全新智慧家庭顯示器，目前暫稱為HomePad，將整合HomeKit與升級版AI Siri，成為終極的家庭控制中心，有望在今年正式亮相。
Apple TV 4K： 新版預計搭載A17 Pro晶片，正式支援Apple Intelligence技術，並加入蘋果自研的N1網路晶片。
HomePod mini： 這將是該產品睽違5年來的首次重大更新！預計將換上新晶片組，並推出包含紅色在內的全新配色。
秋季發表會重頭戲：首款「摺疊iPhone」有望亮相
旗艦機iPhone 18 Pro系列：iPhone 18 Pro與Pro Max預計將迎來全新配色，可能包含紅色、相機模組大升級以及更大容量的電池。
首款摺疊iPhone：傳聞已久的蘋果首款可摺疊手機「iPhone Fold」，極有可能在今年的秋季發表會上正式登場。
分段發布策略：為了錯開產品發布週期，基本款的iPhone 18與iPhone Air 2傳出將延後至2027年春季才會發布。
Apple Watch大升級：預計推出Apple Watch Series 12與Apple Watch Ultra 4，除了加入更多健康感測器與提升電池續航力外，甚至可能首度支援Touch ID指紋辨識。
AirPods Pro 3結合視覺AI： 新款AirPods Pro 3傳聞將內建相機，並結合蘋果最新的視覺智慧技術，讓使用者能直接透過Siri詢問並了解周遭環境資訊。
資料來源：9to5mac 、蘋果