2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽9日晚間正式落幕，日本與韓國成功搶下晉級門票，中華隊則無緣挺進下一輪。對此，35歲左投陳冠宇昨（9）日在社群平台發表長文，宣布正式從國家隊引退，結束長達20年的國際賽生涯，讓許多球迷看了紛紛感動落淚，感謝他在這20年來為Team Taiwan的付出與貢獻。《NOWNEWS今日新聞》就整理了有關陳冠宇的生涯小知識，包含超正老婆是誰、年薪多少、旅日經歷等等，讓讀者一次了解這位中華隊永遠的傳奇左投。
📍陳冠宇 IG@kuanyu1029
本屆經典賽唯一沒登板！最大學長陳冠宇親揭原因：因為隊友很出色
原本在本屆經典賽開打前，陳冠宇一度婉拒參加，希望把國家隊名額讓給更多年輕投手。不過在中華隊總教練曾豪駒多次邀請下，他仍決定再度披上國家隊戰袍。只是整個賽事期間，他最終沒有獲得登板機會，也成為本屆中華隊唯一沒有出賽的球員。對此，他坦然表示：「沒有上場是因為隊友很出色。」
這次賽事中華隊30人正選名單中共有16名投手，包括林凱威、林詩翔、張奕、孫易磊、曾峻岳等人都曾上場投球，最終共有15名投手登板，只有陳冠宇沒有出賽。也因此有不少球迷在網路上發出尋人啟事：「還有陳冠宇可以用，為何就是不用？」對於外界疑問，投手教練王建民在賽後簡短回應：「用不到啊！」
35歲的陳冠宇是本屆國家隊年紀最大的球員，也是參與過3屆經典賽的資深投手，集訓期間他曾自嘲自己是「歐吉桑」。原本他慣用的17號球衣被「費仔」費爾柴德選走，他則改穿20號，並大方表示「沒問題」，而20號對他而言也象徵著披上國家隊戰袍滿20年的意義。
陳冠宇宣布引退國家隊！20年中華隊生涯畫句點：很值得驕傲
經典賽預賽落幕後，儘管中華隊未能晉級，但陳冠宇在個人IG發布長文，正式宣布從國家隊引退，讓不少球迷看了相當感傷。他提到，自己其實非常期待能在2026年經典賽與一群未來之星的學弟們並肩作戰，尤其身上穿著象徵20年國家隊生涯的背號，和大家一起前進世界最高等級的棒球賽事。
陳冠宇也逐一點名隊友，向中華隊成員表達感謝與分享相處點滴，並坦言：「這件球衣穿上去很驕傲但也充滿了重量，承載了所有棒球人的夢想、全台灣人民的力量去與其他國家爭取最高榮譽。」對他而言，光是能夠穿上這件球衣為國出戰，就已經是一件值得驕傲的事情。
陳冠宇還提到，這次能與一群新學弟以及老戰友一起征戰經典賽，讓他感到非常開心與滿足。他表示：「我很開心也很滿足謝謝你們的努力讓我國際賽最後一場比賽可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊」，並說：「未來看到有這群學弟可以很放心的告訴大家，他們的故事會持續走下去表現，也會讓我們一直感到驕傲」。
陳冠宇引退國家隊！球迷、體育粉專感動道別：最值得信賴的傳奇左投
對於陳冠宇宣布引退國家隊，體育粉專「體育大叔」也在臉書發文表示，其實並不感到太意外，「在2024年12強奪冠之後，陳冠宇就已經打算這麼做了。」他認為即使這次沒有真正踏上經典賽投手丘，或許反而是最好的安排。
在體育大叔看來，能在最後一次穿上國家隊球衣時，與曾經並肩作戰的隊友以及一群年輕球員一起擊敗韓國，對陳冠宇而言意義重大。「賽後陳冠宇流下的眼淚，應該是欣慰的眼淚吧」。
體育大叔也指出，陳冠宇為台灣棒球付出了非常多，回顧20年的國家隊生涯，他曾參與3屆12強與3屆經典賽，在國際賽總計出賽14場，「12局的投球只被被打出4支安打失掉1分，他永遠會是Team Taiwan最值得信賴和最難以忘記的傳奇左投」，最後也感性寫下：「謝謝陳冠宇這20年的付出，請你放心把Team Taiwan交給學弟們。」
20年國際賽資歷！陳冠宇生涯、年薪一次看 旅日10年、現職樂天桃猿
陳冠宇擁有相當深厚的國際賽經歷，是本屆中華隊陣中唯一同時在經典賽與12強賽都累積三次參賽經驗的球員。從2019年12強賽、2023年經典賽到2024年12強賽，他在國際賽累計出賽14場、投12局，只被敲出4支安打，送出18次三振僅失1分，防禦率0.75。
其中2019年第二屆世界12強棒球賽被視為他國際賽生涯的代表作。當時他與陳鴻文組成強力牛棚，整屆賽事出賽5場，投4.2局僅被敲2支安打，送出7次三振且沒有失分，表現相當亮眼。
2024年12強則出賽6場、防禦率保持完美的0，合計5.2局投球僅被敲出1支安打，是中華隊奪下首座國際一級賽事冠軍的關鍵左投，也是最大功臣之一。
陳冠宇出生於新北市三重區，職業生涯從日本職棒起步，曾效力橫濱DeNA與千葉羅德海洋，被視為左投陳偉殷的接班人。旅日10年後，即使千葉羅德海洋有意續約，他仍在2020年選擇回到台灣發展，加盟樂天桃猿，成為球隊重要投手戰力。
目前陳冠宇仍效力於樂天桃猿，過去原本月薪70萬元一度被降至56萬元，但在12強賽與例行賽表現出色後，仍是桃猿牛棚重要戰力，因此球團也與他簽下2025年月薪60萬、2026年月薪64萬的2年複數合約，等於今年年薪約新台幣768萬。
陳冠宇老婆是誰？美人妻神似TWICE多賢 他曾在迪士尼求婚郭俊麟
陳冠宇與12強隊友郭俊麟棒球歷程相似，累積多年好交情，在球場上被球迷戲稱為夫妻，甚至郭還曾在東京迪士尼樂園向陳冠宇單膝下跪「求婚」，搞笑影片引起全網瘋傳。
不過其實陳冠宇早在2016年就與妻子許智婷結婚，他就讀國體大一年級時認識女方，經過長達6年的遠距離戀愛後修成正果，並在2018年與2022年迎來長女與兒子。
許智婷原本是銀行員，婚後特地赴日本與陳冠宇同住，之後成為全職家庭主婦，全力支持丈夫的棒球夢想。她陪伴陳冠宇在日本打球，細心照顧家庭生活，讓他能夠無後顧之憂地在球場上拚戰，也是陳冠宇棒球生涯中的大功臣。
2020年結婚4周年時，陳冠宇曾在IG曬出一家三口的甜蜜全家福，日本媒體《full-count》當時還特別報導，稱讚他的妻子是「美人妻」，女兒也相當可愛，甚至有日本球迷留言說陳冠宇的妻子外型神似韓國女團TWICE成員多賢，引起球迷熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
|陳冠宇小檔案
|出生與年齡
|1990年10月29日（35歲）
|身高與體重
|179公分、75公斤
|投打
|左投左打
|效力球隊
|樂天桃猿
|簽約年薪
|新台幣768萬（月薪64萬）
原本在本屆經典賽開打前，陳冠宇一度婉拒參加，希望把國家隊名額讓給更多年輕投手。不過在中華隊總教練曾豪駒多次邀請下，他仍決定再度披上國家隊戰袍。只是整個賽事期間，他最終沒有獲得登板機會，也成為本屆中華隊唯一沒有出賽的球員。對此，他坦然表示：「沒有上場是因為隊友很出色。」
35歲的陳冠宇是本屆國家隊年紀最大的球員，也是參與過3屆經典賽的資深投手，集訓期間他曾自嘲自己是「歐吉桑」。原本他慣用的17號球衣被「費仔」費爾柴德選走，他則改穿20號，並大方表示「沒問題」，而20號對他而言也象徵著披上國家隊戰袍滿20年的意義。
陳冠宇宣布引退國家隊！20年中華隊生涯畫句點：很值得驕傲
經典賽預賽落幕後，儘管中華隊未能晉級，但陳冠宇在個人IG發布長文，正式宣布從國家隊引退，讓不少球迷看了相當感傷。他提到，自己其實非常期待能在2026年經典賽與一群未來之星的學弟們並肩作戰，尤其身上穿著象徵20年國家隊生涯的背號，和大家一起前進世界最高等級的棒球賽事。
陳冠宇還提到，這次能與一群新學弟以及老戰友一起征戰經典賽，讓他感到非常開心與滿足。他表示：「我很開心也很滿足謝謝你們的努力讓我國際賽最後一場比賽可以贏球帶著最完美的句點結束國家隊」，並說：「未來看到有這群學弟可以很放心的告訴大家，他們的故事會持續走下去表現，也會讓我們一直感到驕傲」。
陳冠宇引退國家隊！球迷、體育粉專感動道別：最值得信賴的傳奇左投
對於陳冠宇宣布引退國家隊，體育粉專「體育大叔」也在臉書發文表示，其實並不感到太意外，「在2024年12強奪冠之後，陳冠宇就已經打算這麼做了。」他認為即使這次沒有真正踏上經典賽投手丘，或許反而是最好的安排。
在體育大叔看來，能在最後一次穿上國家隊球衣時，與曾經並肩作戰的隊友以及一群年輕球員一起擊敗韓國，對陳冠宇而言意義重大。「賽後陳冠宇流下的眼淚，應該是欣慰的眼淚吧」。
20年國際賽資歷！陳冠宇生涯、年薪一次看 旅日10年、現職樂天桃猿
陳冠宇擁有相當深厚的國際賽經歷，是本屆中華隊陣中唯一同時在經典賽與12強賽都累積三次參賽經驗的球員。從2019年12強賽、2023年經典賽到2024年12強賽，他在國際賽累計出賽14場、投12局，只被敲出4支安打，送出18次三振僅失1分，防禦率0.75。
其中2019年第二屆世界12強棒球賽被視為他國際賽生涯的代表作。當時他與陳鴻文組成強力牛棚，整屆賽事出賽5場，投4.2局僅被敲2支安打，送出7次三振且沒有失分，表現相當亮眼。
2024年12強則出賽6場、防禦率保持完美的0，合計5.2局投球僅被敲出1支安打，是中華隊奪下首座國際一級賽事冠軍的關鍵左投，也是最大功臣之一。
目前陳冠宇仍效力於樂天桃猿，過去原本月薪70萬元一度被降至56萬元，但在12強賽與例行賽表現出色後，仍是桃猿牛棚重要戰力，因此球團也與他簽下2025年月薪60萬、2026年月薪64萬的2年複數合約，等於今年年薪約新台幣768萬。
陳冠宇老婆是誰？美人妻神似TWICE多賢 他曾在迪士尼求婚郭俊麟
陳冠宇與12強隊友郭俊麟棒球歷程相似，累積多年好交情，在球場上被球迷戲稱為夫妻，甚至郭還曾在東京迪士尼樂園向陳冠宇單膝下跪「求婚」，搞笑影片引起全網瘋傳。
許智婷原本是銀行員，婚後特地赴日本與陳冠宇同住，之後成為全職家庭主婦，全力支持丈夫的棒球夢想。她陪伴陳冠宇在日本打球，細心照顧家庭生活，讓他能夠無後顧之憂地在球場上拚戰，也是陳冠宇棒球生涯中的大功臣。
2020年結婚4周年時，陳冠宇曾在IG曬出一家三口的甜蜜全家福，日本媒體《full-count》當時還特別報導，稱讚他的妻子是「美人妻」，女兒也相當可愛，甚至有日本球迷留言說陳冠宇的妻子外型神似韓國女團TWICE成員多賢，引起球迷熱議。
更多「2026經典賽」相關新聞。