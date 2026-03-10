我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）2026年世界棒球經典賽（WBC）D組賽事在邁阿密loanDepot park持續發燙。委內瑞拉國家隊在台灣時間週二（10日）面對尼加拉瓜，即便球隊已提前確定晉級八強，當家球星R.阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）依舊火力全開，全場繳出3支3猛打賞，包括一發全壘打、兩分打點及一次盜壘，率領球隊以4：0完封尼加拉瓜。委內瑞拉此役雖然在攻擊端遭遇頑強抵抗，全隊僅敲出5支安打，但阿庫尼亞一人就包辦了3支。他在首局便展現積極球風，先選到保送並完成盜壘，隨後靠著J.喬里歐（Jackson Chourio）的犧牲打跑回全場第一分。第三節阿庫尼亞再補上一支飛行距離達402呎（約122.5公尺）的中右外野陽春砲，並在第五局敲出帶有打點的安打，球隊前三分得分全部與他有關。委內瑞拉總教練奧馬爾.羅培茲（Omar López）賽後盛讚：「如果你有好的投球與防守，你就有很大機會贏球。你只需要一個關鍵人物挺身而出，而阿庫尼亞今晚就是我們的英雄。」除了進攻端的神勇表現，委內瑞拉的投手戰力同樣令人驚艷。此役委內瑞拉共派出七名投手接力登板，成功鎖死尼加拉瓜打線。這也是委內瑞拉隊史在經典賽中第六次演出完封，這項紀錄目前與波多黎各並列賽會史上最多。雖然尼加拉瓜全場敲出7支安打甚至比委內瑞拉還多，但在關鍵得點圈的把握度不佳（6投1中），加上發生三次守備失誤送分，最終只能吞下敗仗。由傳奇教頭「老爹」貝克（Dusty Baker）領軍的尼加拉瓜國家隊，在本屆賽事以0勝4敗遺憾收場，這也是該國連續兩屆在經典賽中一勝難求。由於在分組墊底，尼加拉瓜下一屆經典賽必須從資格賽開始打起。貝克在賽後表示：「輸球當然沒有太多喜悅，但擊敗我們的球隊都擁有頂尖的投手與打擊，特別是委內瑞拉和多明尼加，我們還有很長一段路要追趕。」他同時鼓勵球員抬起頭來，要為代表國家參賽感到自豪。委內瑞拉目前正全心準備即將到來的宿敵對決。由於D組晉級的兩支球隊將分別對陣B組的強敵，其中分組第二極大機率要在八強淘汰賽提前碰上衛冕冠軍日本隊與大谷翔平。因此，週四上午8點對陣多明尼加的勝負至關重要，贏球方將能以龍頭之姿避開日本隊。阿庫尼亞對此充滿期待：「屆時球場將會有4萬名球迷，這是兩個國家的經典對決，我們必須控制好情緒與腎上腺素，目標就是拿下勝利。」