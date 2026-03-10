2026 WBC 經典賽 C 組預賽落幕，韓國隊昨（9）日以 7:2 擊敗澳洲驚險晉級。其中，背號 2 號的重砲「文保景（Moon Bo-gyeong）」在 9 局上關鍵打席「站著被三振」引發熱烈討論，更讓台灣 Google 搜尋量單日破 10 萬次。究竟這位效力於 LG 雙子、年薪破千萬台幣的球星為何選擇不出棒？是戰術精算還是判斷失誤？本文為您起底這場熱搜背後的真相。
站著被三振原因揭密：受限於晉級失分率規則？
針對文保景在對陣澳洲隊時，於打擊區未出棒遭到三振的消極行為，棒球粉專「宇宙邦迷因」提出了賽制層面的專業分析。在台、韓、澳戰績同為 2 勝 2 敗時，晉級排名需比較「對戰失分率」，這使得韓國隊必須將比分精確維持在特定的差距內。
對韓國隊而言，維持「7:2」的比分即可確保以失分率優勢晉級，而在該賽制邏輯下，領先超過一定分數後，後續的得分對於韓國隊自身的失分率並無實質改善，反而可能影響競爭對手的晉級優勢。因此，文保景當時迅速結束打席的舉動，被部分解讀為是為了維持守備節奏，讓投手能更專注於守住最後的半局，並確保失分不超過門檻。
球員背景起底：年薪千萬的韓職 LG 雙子指標球星
文保景在韓國職棒（KBO）擁有極高評價，是 LG 雙子隊不可或缺的重砲核心。根據韓國《朝鮮日報》報導，他在 2025 年賽季繳出 .276 的打擊率（515 個打數中擊出 142 支安打），並貢獻了 24 支全壘打、108 分打點及 91 次得分 的頂尖數據。
憑藉這份亮眼的成績單，文保景在 2026 年球季獲得球團加薪 7,000 萬韓元，年薪正式來到 4.8 億韓元（折合新台幣約 1,110 萬元）。這份大幅度的調薪，不僅是對他在 2025 年卓越長打火力的高度肯定，也充分展現出他目前在韓職不可動搖的指標地位。
網議焦點：維基百科遭佔領、IG 湧入台灣球迷
雖然戰術策略解釋了部分原因，但「站著被三振」的視覺觀感仍讓台灣網友難以接受。
• 維基百科戰場： 文保景的個人頁面在賽後一度遭到憤怒網友修改，搜尋熱度居高不下。
• IG 社群震央： 大批球迷湧入其 IG 留言，讓他從球場英雄瞬間變成了全台社群討論度最高的負面流量中心。
