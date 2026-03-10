2026 WBC 經典賽 C 組預賽落幕，韓國隊昨（9）日以 7:2 擊敗澳洲驚險晉級。其中，背號 2 號的重砲「文保景（Moon Bo-gyeong）」在 9 局上關鍵打席「站著被三振」引發熱烈討論，更讓台灣 Google 搜尋量單日破 10 萬次。究竟這位效力於 LG 雙子、年薪破千萬台幣的球星為何選擇不出棒？是戰術精算還是判斷失誤？本文為您起底這場熱搜背後的真相。

站著被三振原因揭密：受限於晉級失分率規則？

針對文保景在對陣澳洲隊時，於打擊區未出棒遭到三振的消極行為，棒球粉專「宇宙邦迷因」提出了賽制層面的專業分析。在台、韓、澳戰績同為 2 勝 2 敗時，晉級排名需比較「對戰失分率」，這使得韓國隊必須將比分精確維持在特定的差距內。

▲儘管場上的戰術選擇引發外界討論，韓國隊最終仍順利晉級 2026 WBC 八強賽。圖為韓國隊成員在確認取得晉級資格後，在場上興奮慶祝的情景。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.09）
對韓國隊而言，維持「7:2」的比分即可確保以失分率優勢晉級，而在該賽制邏輯下，領先超過一定分數後，後續的得分對於韓國隊自身的失分率並無實質改善，反而可能影響競爭對手的晉級優勢。因此，文保景當時迅速結束打席的舉動，被部分解讀為是為了維持守備節奏，讓投手能更專注於守住最後的半局，並確保失分不超過門檻。

球員背景起底：年薪千萬的韓職 LG 雙子指標球星

文保景在韓國職棒（KBO）擁有極高評價，是 LG 雙子隊不可或缺的重砲核心。根據韓國《朝鮮日報》報導，他在 2025 年賽季繳出 .276 的打擊率（515 個打數中擊出 142 支安打），並貢獻了 24 支全壘打、108 分打點及 91 次得分 的頂尖數據。

憑藉這份亮眼的成績單，文保景在 2026 年球季獲得球團加薪 7,000 萬韓元，年薪正式來到 4.8 億韓元（折合新台幣約 1,110 萬元）。這份大幅度的調薪，不僅是對他在 2025 年卓越長打火力的高度肯定，也充分展現出他目前在韓職不可動搖的指標地位。

▲ 文保景昨高舉象徵姓氏縮寫的「M」字金球慶祝。身為韓職千萬年薪球星，他在經典賽中的一舉一動皆成為台韓球迷關注焦點。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.09）
網議焦點：維基百科遭佔領、IG 湧入台灣球迷

雖然戰術策略解釋了部分原因，但「站著被三振」的視覺觀感仍讓台灣網友難以接受。

   •   維基百科戰場： 文保景的個人頁面在賽後一度遭到憤怒網友修改，搜尋熱度居高不下。

   •   IG 社群震央： 大批球迷湧入其 IG 留言，讓他從球場英雄瞬間變成了全台社群討論度最高的負面流量中心。


