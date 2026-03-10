我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前低調現身東京巨蛋為中華隊加油打氣，包裝透過私人行程踏上日本國土，綠營狂讚是外交突破，而在野痛批是公器私用。對此駐歐盟代表謝志偉回憶2006年協助閣揆蘇貞昌過境德國，雖只是單純過境，接到院長時心情激動地緊抓著他的手。如今閣揆能順利到沒有邦交的國家，更別說坐在幾萬人的公共空間裏，為台灣的棒球選手加油，究竟是私人行程還是外交突破，「中國的反應已給了標準答案」。謝志偉回憶，2006年12月14日晚間，時任行政院長的蘇貞昌自台北出發前往當時台灣的非洲友邦甘比亞參加當地時間12月15日上午總統連任就職典禮，並預定15日當日即搭機返台。謝志偉說，當時自己人在德國，剛任台灣駐德代表滿一年不久。院長訪非與他本無關。然而卻在院長從台北出發飛甘比亞的前兩天，收到外交部緊急電話要他去洽德國外交部，問可否同意院長於回程時，在法蘭克福轉機回台灣。謝志偉說，外交部還提到，收到這個指令的，除了駐德代表處之外，同時還有四個其他台灣駐歐洲國家的代表處，五館分別只有48小時的時間，雖然只是單純地過境，五個大使接到指令時，沒有一個有把握，因為由於中國的強力施壓，各國都把台灣的行政院長視為是憲法上具有主權象徵之政治人物，即便不入境而僅止於過境，都是禁忌。謝志偉表示，自己在最後關頭成了唯一獲得駐在國外交部同意的人，讓院長從非洲飛抵法蘭克福過境轉機飛返台灣。雙方約定，對外說詞就是「放行」係基於人道考量，全無私人或政治因素。謝志偉提到，在12月15日，院長飛離甘比亞沒多久後，自己即從柏林飛往法蘭克福機場過夜。鬧鐘撥了次日清晨五點，根本到三點才勉強入睡。六點左右，天色猶黑，下著細雨，自己充滿焦慮地、終於在機場旁一特定空間接到了院長。「我心情激動地緊抓著他的手，卻忘了告訴他，我臉頰上，他看到的，真的不是淚水，而是雨水，其實，我也不確定」。謝志偉說，今天回想起這一段，至今台灣的行政院長還不曾有像卓院長能順利進入一個沒有邦交的國家，更別說還坐在幾萬人的公共空間裏，為台灣的棒球選手加油且被報導。最後謝志偉表示，倒底是私人行程，還是外交突破？別問院長，別問國人，「中國的反應已給了標準答案」。