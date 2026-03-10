我是廣告 請繼續往下閱讀

對象 名單 獎金額度（每人） 表現傑出球員 張育成、張奕、曾峻岳 50萬元 教練 高國輝 50萬元 訓練與防護員 高挺耀、林家儀 10萬元 培訓隊成員 戴培峰、李東洺 10萬元 總計發出獎金 240萬元

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）小組賽正式告一段落，中華隊雖然因失分率遺憾未能晉級八強，但在賽事中展現的韌性令全民感動，特別是擊敗強敵韓國隊，寫下WBC賽史對韓首勝的里程碑。對此，富邦金控特別頒發總計240萬元的獎金，實質鼓勵本次賽會表現傑出的悍將代表，感謝他們為國辛勤付出。富邦集團董事長蔡明忠感念選手拚勁，針對表現優異的球員、教練及幕後功臣提供豐厚獎勵：本屆賽事中，悍將球員在東京巨蛋的關鍵表現是擊敗韓國隊的核心力量。張育成展現強大長打實力，敲出陽春全壘打先馳得點，且連續4場比賽敲安，穩坐中華隊打線核心；張奕則在第9局上場成功化解壘上有人危機並奪下勝投；曾峻岳在第10局登板關門，完美封鎖對手拿下救援成功。富邦集團董事長蔡明忠在賽會期間更化身頭號粉絲，親自前往東京巨蛋為中華隊吶喊助威。儘管最終比較失分率後未能挺進八強，但富邦仍決定透過240萬元獎金，肯定球員們凝聚台灣球迷、奮戰到底的體育精神。