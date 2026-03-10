我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬和宮丙午馬年植斗法會，蕭清杰董事長率領董監事行上香禮。（圖／萬和宮提供）

▲萬和宮植斗法會，信眾一早就前往排隊領取夀麵、湯圓，董事長祝福大家呷平安。（圖／萬和宮提供）

台中市萬和宮今天上午舉辦丙午馬年植斗祈安法會，信眾湧入向天上聖母誠心祈福，歡喜享用熱騰騰象徵吉祥、圓滿、安康的平安福圓（湯圓）。萬和宮很周到，提供盒裝湯圓及夀麵讓信眾帶回家呷平安。萬和宮董事長蕭清杰說，植斗，亦稱拜斗、安斗，是道教為人消災解厄、祈福延壽科儀，藉由誦經禮懺，祈求平安，萬和宮每年均以莊嚴誠敬儀式舉辦。他又說，供應信眾呷湯圓，則寓意媽祖保佑善信新的一年平安、順利、圓滿。今日上午9點舉辦植斗祈安法會，在鳴鐘36響，擂鼓72通聲中，董事長蕭清杰率領董監事及信眾行上香拜懺禮，請佛神降臨道場，並且恭讀祈福文，祈求天上聖母保佑丙午年風調雨順、國泰民安，合境太平。隨後信眾修禮祈安植福斗，敬點元辰光明燈、文昌燈，安奉太歲，禮拜斗筵，奉安五方五斗星君，消災解厄；祈求癸卯年參加禮拜眾信士，消災以後，歲庚平安、清吉，元辰光彩，命運亨通，祈求如意，大降吉祥、闔家平安。接著由彰化朝天堂普銓法師開懺，偕同蕭董事長及董事張俊鎮到斗燈、太歲殿、光明燈、文昌燈殿灑淨及點燈；誦經團則持續誦經祈福，莊嚴肅穆。儘管天氣陰暗氣溫下降，絡繹不絕善男信女依舊到萬和宮，祈求媽祖保佑閤家平安，香火繚繞；前後殿的供桌都擺滿信眾供奉的素果、素麵等供品，相當壯觀。萬和宮植斗法會供應「平安福圓」的甜湯圓，昨天下午，近百位誦經團、導覽、膳食組及服務組志工，齊聚一堂，從午後一點至4點半，合計搓了60斗湯圓，裝滿一籮筐又一籮筐。膳食組長黃秀粉說，植斗法會供奉媽祖的福圓要講究些，她搓了一些比較大的，表示敬意。換算度量衡，1斗米約11.5台斤，大約供應７公斤福圓。今天煮好的「平安福圓」甜湯圓，除了讓信眾在左廂房旁邊品嘗共享，還由志工先行裝入盒碗後密封，與夀麵一起贈送。信眾說，萬和宮湯圓Q彈好吃。大約早上8點許，就有信眾排隊等候領取湯圓及夀麵，蕭董事長在旁親切互動，祝福大家呷平安!