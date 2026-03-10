我是廣告 請繼續往下閱讀

歷史重演的風險：1973年能源危機

政策應對與市場波動

緩增長而非大崩潰

伊朗戰火持續，中東局勢緊張，外界關注全球金融市場狀況，憂心是否會重演類似2008年的全球經濟崩潰。對此，諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）表示，當前持續的中東衝突不太可能引發規模如同2008年金融危機的全球經濟崩潰，但他警告，長期的戰爭與劇烈飆升的油價可能會拖累全球增長。根據法新社報導，阿吉翁在RTL電台受訪時指出：「如果戰爭持續超過數週，若油價飆升至每桶150美元以上，且我們看到通膨大幅升溫，那麼我們將面臨類似1973年石油危機的局面。」回顧1973年的石油危機，當時是由石油輸出國組織（OPEC）的阿拉伯成員國發起的。當時為了報復在贖罪日戰爭（Yom Kippur War）中支持以色列的國家，他們實施了石油禁運，導致油價暴漲，引發許多經濟體的惡性通膨與經濟停滯。阿吉翁表示，若出現上述情況，歐洲、美國及其他發達經濟體需要採取協調一致的政策應對。與此同時，七大工業國組織（G7）財長預計將討論釋放戰略石油儲備的可能性。在此之前，國際油價一度在短時間內暴漲超過 30%。阿吉翁強調，衝突的延長與擴大將削減全球經濟增長，「我預見可能會出現增長放緩，但我看不出會發生崩潰。例如，我不認為會出現任何類似2008年金融危機的情況。」2008年金融危機是因美國房地產泡沫破裂引發，當時抵押貸款證券失效導致金融機構倒閉及嚴重的信用緊縮，造成自1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。