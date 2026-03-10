我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫盛希沒有機會探病袁惟仁，相隔多年卻只能在對方告別式相見，難過不已。（圖／記者邱曾其攝）

孫盛希感謝袁惟仁提攜 今是「星光幫」唯一到場歌手

袁惟仁介紹 《超級星光大道》出名、資深音樂製作人

袁惟仁（小胖老師）今年2月2日離世，家人今（10）日舉辦追思會，不少演藝圈與音樂圈好友到場送別。曾在選秀節目《華人星光大道》受到提攜的歌手孫盛希也現身致意，她是現場唯一到場的「星光幫」藝人，受訪時談起與袁惟仁的緣分，語氣感傷，直說老師一直是個很溫暖的人，也表示袁惟仁生病後她曾想探望，詢問了陶晶瑩及其他人後，被告知不建議，所以已有段時間沒見到老師，如今相見卻是他的追思會，讓她非常難過。孫盛希回憶，兩人最難忘的一次互動，是在《華人星光大道》比賽結束之後，曾經約好一起寫歌，「那時候我剛在準備自己的專輯，老師就彈著吉他，一邊彈一邊跟我說很多可以練習的東西。」她說那段時間對自己幫助很大，讓她到現在印象深刻，也很感謝老師的照顧。至於袁惟仁生病後，孫盛希坦言其實一直很關心老師的狀況，也曾詢問身邊的朋友是否有機會探望，「之前也有問過陶子姐，看能不能去看看老師。」但後來大家都說不太建議探視，因此沒有成行。她也說，其實已經很久沒有再見到老師，「可能是他生病之前吧，那次寫歌之後就沒有再見面了」。孫盛希過去在《華人星光大道》時期曾受到袁惟仁提攜，今特地前來送別，也成為現場唯一到場致意的「星光幫」藝人。袁惟仁外號「小胖老師」，早年與莫凡組成「凡人二重唱」，1994年以專輯《心甘情願》拿下第6屆金曲獎最佳演唱組合獎，成為當年樂壇備受矚目的創作型組合。之後他轉向幕後發展，創作與製作成績相當亮眼，曾為王菲打造〈執迷不悔〉，成功打開她在台灣的知名度，那英的〈征服〉、〈夢一場〉也出自他手，並替S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔等歌手操刀專輯製作，在華語流行音樂圈留下大量經典作品。2007年起，袁惟仁擔任選秀節目《超級星光大道》、《華人星光大道》評審，再度被大眾熟知，與黃韻玲搭檔坐鎮評審席，以直白又專業的評論風格成為節目代表人物之一，也讓不少觀眾重新認識這位在幕後深耕多年的音樂人。袁惟仁自2018年起健康狀況多次出現狀況，當年10月17日，他在上海不慎跌倒，頭部受傷導致腦溢血，緊急送往上海瑞金醫院治療，檢查時也發現腦內有良性腫瘤。同年12月下旬，在意識恢復清醒後返台，持續接受後續治療。2020年10月，他又在台東老家跌倒被送醫搶救，此後長時間休養，日常生活多需家人協助照料。