還在為了去不同縣市玩就下載一堆佔空間、用完就刪的 App 嗎？交通部觀光署參山處超貼心，整合了中台灣九縣市與三大風景區（參山、阿里山、日月潭），推出全新的「中區觀光圈行動旅服」平台。運用強大的 PWA 智慧技術 打造。不用下載、不佔容量，只要手機瀏覽器點開，就像請了一位「在地通」導遊貼身服務，讓你的中台灣旅行從此「說走就走」。參山處長曹忠猷表示，為解決遊客不願下載過多 App 的痛點，系統採用 PWA（Progressive Web App）行動技術，遊客只需開啟手機瀏覽器，即可享有涵蓋探索、導覽、交通等五大單元的服務。針對目前正夯的嘉義台灣燈會，系統特別設計圖像化「即時天氣看板」，讓遊客精準掌握氣象動態。此外，平台導入「喔熊 AI 小幫手」，化身雲端旅遊顧問。無論是行程規劃、景點諮詢或交通接駁疑義，遊客皆能隨時與 AI 互動獲取解答。系統更具備「快訊」功能，即時發布交通指引、活動快報及安全提醒，確保旅途安全順暢。曹忠猷指出，為實現「隨走隨查」的便利性，系統結合適地化定位技術（LBS）。依據遊客當前位置，透過距離排序與地圖檢索，精準推薦周邊景點、在地美食及優質住宿。系統內的「附近好玩」服務，更提供鄉鎮級旅遊懶人包，協助旅客快速掌握當地必買伴手禮與打卡秘境。考慮到旅途中的實務需求，「鄰近設施」功能可即時搜尋廁所、超商、公車站、單車站點甚至醫療機構，大幅提升自助旅行的安心感。在交通配套方面，行動旅服全面串聯飛機、高鐵、臺鐵、臺中捷運及台灣好行等運具資訊。針對開車族，亦能快速查詢停車場與加油站位置。值得一提的是，系統整合了中區熱門景區的「即時影像」與「人車流資訊」。旅客在出發前即可透過手機觀察現場擁擠程度，彈性調整路線，不僅能避開尖峰人潮、提升舒適度，也達成分散景區壓力的智慧管理目標。參山處強調，中區觀光圈行動旅服是推動智慧觀光的重要里程碑，期待國人透過數位科技，深度探索中台灣的山海風光與人文故事，體驗更便利、聰明的旅遊模式。