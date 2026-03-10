我是廣告 請繼續往下閱讀

進一步觀察台股 ETF受益人在上週增加前十名，分別為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、主動復華未來50（00991A）。

台股近期波動震盪大，ETF卻「越跌越買」！根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，83檔台股ETF受益人數上週增加59萬7063人，總人數來到1343萬8490人連續6週創新高。其中，群益台灣精選高息ETF（00919）唯一配息金額創新高，重奪人氣榜之王。台股ETF受益總人數來到1343萬8490人連續6週創新高，突破1300萬大關，統計今年來已增加126萬5000人。市場法人指出，整體來看以高息型與市值型上榜居多，顯示出在大盤震盪之際，呈現穩健保守資金往穩健高息型避險、逢低買進市值型兩樣情。而其中值得注意的是00919第12次配息金額0.78元，是唯一一檔配息金額創新高的台股ETF，除息日為 3月 17 日，參與除息最後買進日為3月16日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。整體而言，近期台股大盤震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，台股精準高息ETF就是最佳標的，值得投資人多關注。群益投信台股ETF研究團隊表示，面對美伊戰爭，大盤受國際局勢影響，短期上預期波動劇烈，非經濟面因素造成下跌往往伴隨反彈盤勢，後續密切觀察可買進加碼時點。不過，對投資人而言，研究團隊建議，投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。