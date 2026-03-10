我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國女星張娜拉的公司員工今（10）日驚爆輕生身亡，現場留有遺書，警方正在調查A姓死者的具體死因。張娜拉所屬公司，近來因投資者撤回資金，雙方爆發衝突，但目前尚未確認憾事是否與此有關。張娜拉簽給同為演員的哥哥張誠元的經紀公司，今爆發公司員工輕生身亡，根據韓媒《韓經新聞》報導，相關人士透露，「因涉及私生活，無法詳細說明，但與公司事務無關。」目前警方正在調查具體原因。而張娜拉目前還有戲劇、活動的拍攝，也擔心會影響藝人形象，希望外界不要擅自揣測死因。事實上，張娜拉的公司先前才爆出金主撤資，雙方產生衝突，也因為資金有困難，公司難以支付演員廣告費、活動費，還與歌手「Remember」金周勳正在進行訴訟。44歲張娜拉以《開朗少女成功記》成名，出道以來演過多部經典名作，包括《VIP》、《大發不動產》等等，2022年6月和圈外人士結婚，婚後她依舊活躍於演藝圈，接連演出《好搭檔》、《模範計程車3》、《好搭檔2》。