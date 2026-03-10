我是廣告 請繼續往下閱讀

北韓領導人金正恩胞妹金與正今（10）日發聲譴責韓美昨日啟動的「自由護盾」（FS）聯合軍演，批評這是帶有敵意的「侵略戰爭預演」，並警告恐將造成不堪設想的嚴重後果。根據《韓聯社》報導，金與正表示，近期發生的全球性地緣政治危機和錯綜複雜的國際事件證明，敵對勢力發起的軍事行為沒有防禦和攻擊、演習和實戰的區別，為此必須以壓倒性、先發制人的超強力攻勢來壓制敵人。金與正強調，敵對勢力在北韓的主權安全領域附近進行軍事示威活動，很可能招致不堪設想的可怕後果。她表示，北韓的安全領域絕對不可侵犯，平壤當局徹底維護朝鮮半島和區域安全的意志堅定不移。報導指出，金與正所謂「全球性地緣政治危機」「錯綜複雜的國際事件」，似乎在指美國、以色列與伊朗之間的戰爭，金與正相關表述意在強調，北韓正密切關注在國際局勢急劇變化背景下舉行的韓美聯合演習。另外，金與正特別提及「壓倒性的強力攻勢」先發制人，也被解讀為暗示北韓或會在緊急情況下動用核武。韓美「自由護盾」演習將於9日至19日舉行，約有1.8萬餘名兵力參加，規模與去年基本持平。