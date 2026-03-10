我是廣告 請繼續往下閱讀

▲會員專屬禮同步升級，活動期間持中友APP會員行動條碼，當日單筆消費滿1,800元，即可兌換家族會員獨享禮，（圖／中友提供）

全台百貨母親節檔期蓄勢待發，台中市中友百貨搶先鳴槍，宣布34週年慶於12日登場，為母親節檔期暖身。中友表示，本次整合滿千送點、超級品牌日加碼、銀行刷卡禮與會員專屬回饋，最高回饋上看21%，打造年度最強購物檔期。中友百貨店長陳俊華表示，中友百貨今年邁入34週年，前二月累計營收10.5億元，在競爭激烈的百貨市場中，一直維持穩健業績表現。本次週年慶推出高感度點數回饋機制，滿千送點、4波家族會員獨享禮等全面啟動。此外，鎖定核心高端會員推出白金商品尊榮回饋，特別加碼頂級化妝品品牌日回饋，滿額贈送最新上市伊萊克斯最新款家電，搭配指定銀行刷卡禮等多重優惠，相信能讓消費者買得開心、拿得超有感。中友百貨週年慶12日登場，直至4月6日推出滿千贈點：化妝品單筆滿2,000元贈400點、全館滿3,000元贈600點、名品／珠寶／大家電滿5,000元贈1,000點；iStore、法雅客、SAMSUNG單筆滿10,000元贈1,000點。搭配超級品牌日再加碼，化妝品滿8,000元贈400點，同時針對大小家電、名品、床墊、養生保健等業種加碼，回饋層層疊加，讓消費更有感。化妝品同步推出白金尊榮再回饋活動，3月12日至3月18日購買指定品牌白金商品，單日單櫃累積滿5萬元送SAMPO循環扇，滿10萬元送KINYO靜音冷熱調理破壁機，滿20萬元送Panasonic 5L電氣壓力鍋，滿30萬元送伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機（限量），為高端客層打造尊榮禮遇。會員專屬禮同步升級。活動期間持中友APP會員行動條碼，當日單筆消費滿1,800元即可兌換家族會員獨享禮，總份數18,300份。本次特別訂製灰黑色系潮流後背包、與大振豐洋傘、環境部資源循環署、台灣設計研究院共同合作，推出全傘可分類回收的環保直立循環傘、金級限定單筆滿2,500元可兌換隨行摺疊推車，以及質感生活地毯，主打舒適質感好生活，兼具設計與永續概念。夢幻清單抽獎更是檔期亮點，iPhone、Switch 2、Dyson人氣家電等話題商品加碼抽出，壓軸再抽市價99,000元的tokuyo花美椅2，讓消費者在高回饋之外，還有機會把夢幻逸品帶回家。除了購物回饋，中友百貨同步打造城市話題盛會。B棟13F 自3月5日至3月23日舉辦日本美食物產大展，集結28間人氣名店，從熟食、甜點到地方物產一次滿足，帶來春日味蕾旅行。2026中友歌王爭霸戰亦熱力登場，總獎值高達30萬元，特別邀請新生代歌手艾薇、鄭可強擔任評審，邀請民眾站上舞台一展歌喉、近距離接觸偶像。值得一提的是，中友森林續曲第九回將於4月11日舉辦，由中友百貨帶領消費者走入山林，享受慢活、享受山林裡的優美歌聲，本次邀請資深民歌歌手施孝榮、于台煙、施少庸以歌聲帶領觀眾拜訪春天，3月12日起開放售票，名額有限，要買要快！