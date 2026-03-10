我是廣告 請繼續往下閱讀

南投基督教醫院2患者仍須觀察 員基1病患意識清醒

南投杉林溪園區遊園車昨（9）日發生落谷事故傷患收治情形，彰化基督教醫療體系表示，目前共接收6名轉院患者，其中3名收治於彰基醫學中心、1名收治於員林基督教醫院；另有2名患者目前仍留置於南投基督教醫院接受治療與觀察。彰基急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師指出，目前收治3名傷患，其中1名為54歲男性，由南投基督教醫院轉至總院。患者到院時意識清醒，經檢查右側胸部挫傷，合併第3-11根肋骨骨折，胸廓變形、血胸、連枷胸、右側腹部挫傷，合併有輕微肝臟撕裂傷，輕微內出血等。目前在加護病房觀察治療中。另有57歲女性，有胸部挫傷合併左側第1-6根肋骨骨折合併輕微氣血胸，連枷胸，左側鎖骨骨折， 臉部擦傷，左後腰擦傷，右前臂瘀傷，右膝擦傷，右大腿淤傷。經胸管放置後目前住院治療中。一名64歲女性是左鎖骨骨折、頭部外傷，還有雙側大腿瘀傷，已於今日上午出院。目前還在南投基督教醫院的2位患者，包括58歲女性左側胸壁疼痛，尿液有血，有做尿液檢查，今天安排腹部超音波，以便確認是否排除腹內出血。另外，60歲女性左下肢體無法抬舉、右恥骨骨折；發燒以抗生素治療。主治醫師建議觀察至少一週左右。60歲女性患者收治於員林基督教醫院，主要為頭部外傷，在左側顳葉（太陽穴附近）、鼻部及下巴有多處撕裂傷，四肢也有多處擦挫傷。經檢查後，未發現骨折情形。院方表示，患者目前意識清醒，仍在院內持續觀察治療中。彰基醫療體系表示，院方已整合急診、外科及相關專科醫療團隊，持續密切監測患者病情，並依個別傷勢提供適切醫療處置，全力提供完善醫療照護。