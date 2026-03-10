我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰8日赴日本東京巨蛋，為中華隊WBC戰事加油，並稱為自費私人行程，這是自1972年台日斷交以來，54年來首度有現任閣揆赴日，但在野黨質疑公器私用。國民黨文傳會副主委尹乃菁今(10)日批評，從日方政府反應，在中日關係敏感下不想橫生枝節，所以就給臺灣小鞋穿，綠營還說一定有見到日方重要人士，這樣操作就是幼稚到極點的團隊，才會這麼腦殘。文傳會副主委尹乃菁今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對閣揆卓榮泰搭專機到日本應援一事，王淺秋個人沒有這麼不可忍受，若真的有希望外交突破，想為隊伍加油，就跟國人交代清楚，挺直腰桿講，去的遮遮掩掩，回來又被罵，說是自費，幾個綠委說重大外交突破，但日方宣布沒有接觸任何政府人士。尹乃菁則說，從日本政府反應就知道，中日關係非常敏感、低盪，就不想要在這方面橫生枝節，不敢正面去跟中國大陸正面對撞，當然就是給臺灣小鞋穿，這非常難堪，中國大陸嚴正抗議情況下，這樣的表態，就是在打臉臺灣。尹乃菁更說，海委會主委管碧玲還說卓榮泰一定有見到日方重要的人，而且卓榮泰沒有看完全程就不見了，大家就在猜見了誰誰誰，綠委公開講的，結果日方講說沒有，就算真的見到誰，你這樣被公開打臉，就是很難堪的只能唾面自乾。尹乃菁續道，她覺得王淺秋講得沒有錯，今天行政院長在台日斷交後到日本看球賽，也是非常好的事情，但這樣行動，在日本那麼怕中國情況下，不可能堂而皇之地宣布，否則連門都出不去，各種打壓都過來了，一定給日本很大的壓力，就是行動要喊停，這樣操作就是幼稚到極點的團隊，才會這麼腦殘。尹乃菁認為，卓榮泰的行程安排非常緊湊、臨時，在最後關頭才敲定行程，賽程的本身都排定，如果遇季假日要看比賽，你台日之間也有默契，私人行程不需要包機，可以訂華航、長榮班機，若機位很難安排，甚至可以加開商務班機，就算有帶隨扈等機票錢，這就私下運作，如今搞得二二六六、漏洞百出。