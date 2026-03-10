我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化男酒駕撞「台版藍可兒」大樓外，還波及10車。（圖／民眾提供）

彰化縣員林市今日傳出驚悚車禍！凌晨4點20分，一名40歲郭姓男子酒後駕車失控，撞上當地知名的「財經大樓」，造成現場10輛車毀損，郭男自身也擦挫傷送醫，全案依公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。值得一提的是，該大樓正是18年前震驚社會、一對母女電梯失蹤後人間蒸發的「台版藍可兒」事發地，如今郭男酒駕肇事，讓這起過往懸案，再度引發熱議。事發在今天凌晨4點20分許，40歲郭男與友人飲宴後準備回家，沒想到開車行經彰化員林市育英路、八條通路口時，突失控自撞財經大樓，還波及現場停放的10輛機車和電動機車，消防獲報到場時發現，郭男意識清楚，但全身多處擦挫傷，其中，臉部還有約2公分、頭部約4公分撕裂傷，立即將他送往醫院治療。警方趕往醫院進行後續調查，經醫護人員抽血檢測發現，郭男的血液酒精濃度高達0.7mg/L，明顯超標，全案訊後將依公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。值得一提的是，郭男撞上的「財經大樓」18年曾發生「台灣版藍可兒」案，2008年1月份彰化縣社頭鄉37歲的劉姓女子與丈夫張男發生爭執後，帶著4歲女兒離家，母女倆前往員林的財經大樓電梯被監視器拍下最後身影後，便音訊全無，再也沒有踏出過大樓，本案重大關係人的張男也因修理水塔意外身亡，母女則被法院宣告死亡，讓案件留下難解謎團。