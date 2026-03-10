我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳近日對記憶體廠發下豪語，「產能擴多少，我們（輝達）就會用多少」，一句話也激勵記憶體族群再度活起來！晶豪科今（10）日早盤急拉漲停，群聯、南亞科、力積電等多檔個股也大漲，成為今日盤面上的強勢族群。晶豪科開盤便急拉漲停板，午盤雖回落震盪，但隨即再度亮燈漲停；南亞科午盤也強漲逾9%，成交量超過10萬張；群聯漲幅超過7%，力積電漲逾4%，華邦電也有2%以上漲幅。黃仁勳在摩根士丹利科技大會上表示，記憶體晶片供給短缺對公司而言反倒是「極好消息」，因資源受限反而促使客戶更傾向選擇性能最強的解決方案。他更直接向DRAM廠喊話：「你們擴多少產能，我們就用多少。」這番言論被業界視為對記憶體產業景氣的有力背書，也預示AI算力軍備競賽對記憶體資源的需求將持續攀升。黃仁勳指出，在土地、電力、建築等資源皆受限的環境下，客戶採購會更審慎，傾向一步到位選擇最強方案，此一趨勢對記憶體尤為明顯。即便DRAM價格因供給吃緊而上漲，輝達仍將維持強勁備貨力道，不會因成本壓力縮減採購，為三星、SK 海力士、美光等三大廠提供明確需求能見度。記憶體股價近期雖持續震盪，但產業面的利多訊息依舊不斷，南亞科總經理李培瑛日前明確表示，記憶體供不應求的態勢預計將一路持續到2028 年；威剛也在法說會中釋出樂觀預期，強調產業有望「從年頭旺到年尾」，甚至出現雲端服務供應商（CSP）大廠主動搶貨的盛況。