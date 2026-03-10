目前分組預賽已產出五支晉級八強的隊伍，包括強權日本、韓國、波多黎各、多明尼加及委內瑞拉。這也意味著在即將前往邁阿密（Miami）的包機上，僅剩下最後三個席位供各國好手爭奪。

▲C組最終出現韓、澳、台三隊同為2勝2敗的局面，較三隊對戰失分率後，韓國隊成功奪下分組第二順位。（圖／記者葉政勳攝）

▲委內瑞拉3勝0敗確定晉級，與多明尼加爭分組第一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）小組賽已進入白熱化的收官階段。在東京巨蛋進行的C組賽事，衛冕軍日本隊已提前鎖定分組第一。週一的最關鍵戰役中，韓國隊以7：2擊敗澳洲隊，讓C組最終出現韓、澳、台三隊同為2勝2敗的局面。根據MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）制定的經典賽規則，比較三隊對戰失分率後，韓國隊成功奪下分組第二順位，睽違17年重返八強。這也宣告了由中華職棒（CPBL）好手領軍的台灣隊，以及表現優異的澳洲隊，雖然拼戰至最後一刻，仍遺憾因規則限制止步首輪。在邁阿密舉行的D組「死亡之組」戰況則相對明朗。多明尼加共和國在週一以10：1大勝以色列後，不僅確保了自己的晉級門票，也連帶助攻委內瑞拉提前挺進八強。兩支中南美洲勁旅目前皆為3勝0敗，將於台灣時間週四（12日）上午進行正面交鋒。這場比賽的意義不僅在於分組榮譽，更因為分組第二極有可能在八強淘汰賽提前碰上B組第一，爭奪龍頭位置將能獲得較佳的季後賽對戰優勢。目前最難預料的當屬B組，美國雖然以3勝0敗暫居領先，但若週三（台灣時間）不敵2勝0敗的義大利，戰局將再度陷入膠著。墨西哥目前以2勝1敗緊追在後，B組的兩張八強門票仍是懸而未決。至於A組，波多黎各在4：1擊敗古巴後已確定晉級，古巴（2勝1敗）與加拿大（1勝1公分）則要在最後一場比賽力拼高下。先前曾有驚人表現的巴拿馬與哥倫比亞，則在週一賽事結束後確定以1勝3敗的成績遭到淘汰。