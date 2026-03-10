我是廣告 請繼續往下閱讀

三月春暖花開，台中新時代購物中心「浪漫綻放」春妝檔開賣，針對會員祭出「MUJI質感購物袋」與「雙人電影票」等滿額好禮外，館內用餐更有機會抽中Dyson吹風機，中庭廣場並規劃週週精彩的體驗活動，邀請民眾從白色情人節一路玩到兒童節連假，週週精彩活動玩不停。迎接春季煥膚需求，國際美妝大牌資生堂於新時代推出專屬回饋，販售限定的6折獨家商品組合外，更結合櫃內滿千送百加碼活動，提供顧客最有感的折扣。另迎接白色情人節，15日起推出「花語裡的春日戀曲」，邀請實力派街頭藝人溫暖獻聲，現場準備有「戀曲歌單卡」，讓害羞的戀人能透過文字表達，由歌手代為傳遞心意。憑當日消費滿額發票，還能兌換限量告白鮮花，為約會增添驚喜。此外，3月21至22日由話題性十足的「Silent Party Taiwan無聲派對」接棒登場，民眾在專屬的音樂頻道中盡情舞動，享受從中午持續到晚上的沉浸式派對。除了浪漫氛圍，新時代的三月也同樣充滿活力，3月14日由專業舞蹈團隊帶來街舞成果發表演出，為中庭注入滿滿能量。看好即將到來的4月兒童節連假，新時代也提前鎖定親子客群，自3月27日起推出「救援小英雄波力特展」，現場不僅設有多樣波力周邊商品、拍照打卡點，更規劃了可愛的波力嚕嚕車、波力電動車迷宮，讓大小朋友化身小英雄，一起出發任務！台中新時代三月活動週週精彩不間斷，集結了春日音樂、潮流派對與品牌超值折扣。無論是想尋找約會靈感的情侶，還是計畫週末出遊的家庭，都能在這裡找到專屬的精彩時光。這個春天，就讓新時代陪伴您歡度每一個快樂時光。