▲籃籃公開機長暖心廣播，讓全機響起熱烈掌聲。（圖／籃籃IG ＠lan0716）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊打贏捷克及南韓，最終仍無緣晉級8強，讓不少球迷感到可惜。而啦啦隊女神籃籃搭機返台時，遇到機長暖心廣播，表示：「只要我們保持信念支持中華隊，未來的台灣一定能越來越好。」讓全機響起熱烈掌聲。籃籃這幾天到日本東京巨蛋替中華隊加油，今（10）日搭機返台，她在IG限動上PO出一段機長廣播，表示：「只要我們保持單純而堅定的信念支持中華隊，相信未來的台灣一定會越來越好，讓我們一起挺台灣，台灣尚勇，祝福各位。」而機上乘客也以熱烈掌聲回應，相當暖心。籃籃陸續PO出經典賽畫面，其中「台日大戰」中，她看著中華隊球員「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）擊出一記飛往左外野界外的深遠球，在等待電視輔助判決時，「雙手緊握、眼眶泛紅」的祈禱模樣也全被導播拍了下來，畫面在國際上瘋傳，可愛模樣瞬間引發關注。中華隊在這次經典賽表現亮眼，接連打敗捷克與韓國，然而最終因失分率（失分÷守備出局數）無緣晉級8強，但選手們的好表現也受到大家的肯定。另外，比賽期間球迷們的應援氣勢更是讓外媒震驚，表示「球迷們已在東京展現強烈存在感，數萬名身穿代表隊藍色球衣的支持者吹著喇叭，高唱應援歌曲」。