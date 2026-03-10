我是廣告 請繼續往下閱讀

「電眼精靈」許玲玲大尺外拍起家 醫美代言傍身

《鏡週刊》今（10）日報導，現年52歲的桃園市4連霸的議員梁為超疑似包養寫真網紅許玲玲，不僅租豪宅給女方住，送精品包、給錢不手軟，每月還會再匯20萬生活費，許玲玲的背景也隨之曝光。《鏡週刊》今爆料指出，曾有多年婚姻的梁為超，在一場飯局上認識號稱「電眼精靈」、身材火辣的寫真模特兒許玲玲，不顧對方當時仍有交往多年的富少男友，展開熱烈追求、金錢攻勢，不僅租下一個月5萬月的桃園青埔豪宅給許玲玲住，2人也同進同出高檔餐廳，梁為超還會砸重金買香奈兒精品包送許玲玲，甚至在訊息中提到「妳開心就好」、「以後還有」等，供吃住、送禮不手軟，遭質疑是砸重金包養對方。現年35歲的許玲玲因為有著大眼睛、甜美臉蛋及火辣身材，被粉絲稱為「電眼精靈」，主要是從事外拍工作，因配合度高、能挑戰大尺度的攝影風格，受攝影師喜愛，相繼出版3本寫真書，也以此形象作為接下醫美代言的敲門磚。許玲玲原有交往4年多的富少男友，一開始接到梁為超的追求，還會和當時男友抱怨很煩，但後來仍被梁為超打動，直接搬離和男友的租屋處，住進青埔豪宅。《鏡週刊》質疑，許玲玲在和前男友分手後，捲走對方的數支昂貴名錶，包括勞力士、沛納海等，男方給她的錢也不願歸還，甚至報警說她名下的保時捷遭竊，讓前男友變成偷車賊。